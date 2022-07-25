«Это наша большая история». Зеленский пообещал, что Украина отпразднует День Независимости несмотря на войну 25 июля, 20:37 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет отмечать День Независимости 24 августа в этом году несмотря на войну.

«Несмотря на то, что в стране идет война, мы точно будем отмечать все важные даты для нашего государства. Да, ввиду условий безопасности не всегда можем громко отмечать, поскольку все средства идут на фронт», — сказал президент во время брифинга с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

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Зеленский отметил, что пока не готов объявить формат праздника в этом году и не хочет «предупреждать агрессивных соседей» о том, что будет происходить.

«Но эти даты обязательно будут в нашем календаре, в нашей памяти и для наших детей. Это мы обязательно должны делать, потому что нам необходимо заканчивать российский нарратив: кто от кого начал свое существование. День государственности, День крещения Киевской Руси. Это наша большая история», — подчеркнул президент.

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