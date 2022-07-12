В Украине вводят электронный рецепт на антибиотики: с августа начнет действовать переходный период 12 июля, 15:48 В Украине внедряют рецепты на антибиотики, их можно будет получить в электронном формате (Фото:James Yarema/Unsplash)

С августа в Украине вводят электронный рецепт на антибиотики.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава в Facebook, эта цифровая услуга должна была начать действовать с апреля, но ее внедрение перенесли из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Переход на е-рецепты на антибиотики будет проходить постепенно. До конца года в некоторых аптеках препараты начнут отпускать при наличии электронного рецепта.

Выдавать е-рецепты на антибиотики во время этого этапа будут те учреждения здравоохранения, которые уже работают с электронной системой здравоохранения. Остальные — как и сейчас, могут выписывать бумажный рецепт.

В течение переходного периода медицинские и аптечные учреждения должны подготовиться к полноценному переходу на выписку рецептурных лекарственных средств исключительно по электронному рецепту.

Для этого они должны выбрать медицинскую информационную систему и зарегистрироваться в ЕСЗ. Далее планируется полноценный запуск электронного рецепта на антибиотики.

Решение об этом будет приниматься с учетом ситуации в стране.

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