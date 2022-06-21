ВНО военного времени: что нужно знать о Национальном мультипредметном тесте 21 июня, 16:08 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Тестирование будет проходить в специально оборудованных компьютерных классах учебных заведений (Фото:fancycrave1 / pixabay.com)

В 2022 году из-за войны Минобразования отменило проведение традиционного Внешнего независимого оценивания, заменив его упрощенным Национальным мультипредметным тестом (НМТ).

НВ рассказывает, что о нем нужно знать.

Всего три предмета и компьютерный формат

НМТ будет состоять из трех предметов:

украинского языка ( без литературы);

без литературы); алгебры и геометрии;

истории Украины ( новейшая история XX—XXI вв. ).

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Выбирать предметы для НМТ, как можно было при сдаче ВНО в прошлые годы, будет нельзя.

Все три предмета будут объединены в один тест, который нужно будет сдать в течение 120 минут. Тест будет состоять из 60 вопросов (по 20 на каждый предмет).

С пробным вариантом теста можно ознакомиться по ссылке.

Тестирование будет проходить за компьютерами, в специально оборудованных компьютерных классах учебных заведений, которые будут определены как экзаменационные центры. Пройти тестирование дома будет нельзя.

НМТ по украинскому языку

Задания НМТ по украинскому языку будут соответствовать действующей программе ВНО по украинскому языку. Темы, вопросы по которым могут быть в НМТ:

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография;

Лексикология. Фразеология;

Строение слова. Словообразование;

Морфология;

Синтаксис;

Стилистика;

Развитие речи.

Инфографика: testportal.gov.ua

Удельный вес того или иного раздела языковедения в блоке НМТ по украинскому языку будет соответствовать тестам ВНО по украинскому языку. Однако разделам Стилистика и Развитие речи будет уделено меньше внимания из-за компьютерного формата тестирования.

Из 20 заданий блока по украинскому языку в 15 надо будет выбрать один правильный ответ из четырех или пяти вариантов, а еще пять заданий будет на установление соответствия (нужно будет установить по четыре логические пары).

Заданий, которые предполагают короткий или развернутый письменный ответ, и заданий по украинской литературе не будет.

НМТ по математике

Задания НМТ по математике будут соответствовать действующей программе ВНО по математике, которая охватывает все темы по алгебре и геометрии, изучавшиеся в школьном курсе:

Числа и выражения;

Уравнения, неравенства и их системы;

Функции;

Вероятность случайного события, выборочные характеристики ( среднее значение), анализ диаграмм и графиков;

среднее значение), анализ диаграмм и графиков; Планиметрия;

Стереометрия.

Из 20 заданий по математике будет

14 заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных вариантов;

4 задания на установление соответствия ( нужно установить по 3 логические пары);

нужно установить по 3 логические пары); 2 задачи открытой формы с кратким ответом ( неструктурированные задачи).

Инфографика: testportal.gov.ua

Заданий открытой формы с развернутым ответом не будет.

НМТ по истории Украины

Задания блока НМТ по истории Украины будут соответствовать действущей программе ВНО по истории Украины. Они будут охватывать следующие темы

Украина в годы Первой мировой войны;

Начало Украинской революции;

Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности;

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

Восстановление независимости Украины;

Становление Украины как независимого государства;

Создание новой Украины.

Инфографика: testportal.gov.ua

Блок будет состоять из 20 заданий: 15 из них предусматривают выбор правильного ответа из четырех вариантов еще пять — на установление соответствия (нужно будет выбрать четыре логические пары).

Регистрация на НМТ и календарь его проведения

Основная сессия НМТ

Участники сформировавшие регистрационную карточку до 19 апреля, с 20 мая по 7 июня подтвердившие участие в НМТ и планирующие проходить тестирование в основную сессию, в дальнейшем должны придерживаться следующего алгоритма:



с 21 июня по 7 июля 2022 года окончательно определиться с выбором города/страны и на информационной странице указать название населенного пункта, для прохождения НМТ. При необходимости в этот период можно сменить место прохождения НМТ, выбранное на первом этапе подтверждения;

окончательно определиться с выбором города/страны и на информационной странице указать название населенного пункта, для прохождения НМТ. При необходимости в этот период можно сменить место прохождения НМТ, выбранное на первом этапе подтверждения; с 12 июля — скачать с информационной страницы приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения основной сессии НМТ;

— скачать с информационной страницы приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения основной сессии НМТ; с 16 июля по 10 августа принять участие в основной сессии НМТ.



Дополнительная сессия НМТ

Если вы зарегистрировались для участия в основной сессии, с 20 мая по 7 июня подтвердили участие в НМТ, однако хотите сдавать НМТ во время дополнительной сессии, то нужно придерживаться следующего алгоритма:



с 21 июня по 7 июля — пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии;

— пропустить второй этап выбора места прохождения тестирования во время основной сессии; с 8 по 18 июля — подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать на информационной странице населенный пункт для прохождения дополнительной сессии НМТ;

— подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать на информационной странице населенный пункт для прохождения дополнительной сессии НМТ; 1−10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;

— предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте; до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;

получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования; 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.



Если вы сформировали регистрационную карточку до 19 апреля, подтвердили участие в НМТ и выбрали населенный пункт для прохождения НМТ во время основной сессии, но по уважительным причинам не смогли принять участие в основной сессии, вы будете иметь возможность пройти тестирование на дополнительной сессии. Для этого следует придерживаться следующего алгоритма:

1−10 августа — на информационной странице подать заявку для участия в дополнительной сессии, выбрав населенный пункт для прохождения НМТ;

— на информационной странице подать заявку для участия в дополнительной сессии, выбрав населенный пункт для прохождения НМТ; до 12 августа получить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения дополнительной сессии НМТ;

получить приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место проведения дополнительной сессии НМТ; 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.



Если вы сформировали регистрационную карточку участника ВНО до 19 апреля, однако до 7 июня по тем или иным причинам не смогли подтвердить свое участие в НМТ, вы сможете принять участие в дополнительной сессии тестирования. Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма:



Инфографика: testportal.gov.ua

8−18 июля — зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму, размещенную во вкладке Подтверждение участия в НМТ : подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого вы планируете находиться в период дополнительной сессии тестирования;

— зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму, размещенную во вкладке : подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого вы планируете находиться в период дополнительной сессии тестирования; 1−10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте;

— предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в определенном месте; до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;

получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования; 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Зарегистрированный участник, не имеющий данных для доступа к Информационной странице, может воспользоваться сервисом Получение доступа к Информационной странице участника ЗНО-2022/НМТ-2022 — правильно заполнить нужные ячейки и получить логин и пароль.



Если вы не успели заполнить регистрационную карточку до 19 апреля, но хтите проходить тестирование, вы могли зарегистрироваться, чтобы принять участие в дополнительной сессии НМТ.



Инфографика: testportal.gov.ua

Для этого нужно придерживаться следующего алгоритма:



10−20 июня — создать регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса Зарегистрироваться, размещенного на веб-сайте УЦОКО. Внимательно заполнить следующие поля: фамилию, имя, отчество ( при наличии), дату рождения, серию ( при наличии) и номер паспортного документа, номер мобильного телефона. По возможности прислать комплект регистрационных документов в региональный центр оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой.

— создать регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса Зарегистрироваться, размещенного на веб-сайте УЦОКО. Внимательно заполнить следующие поля: фамилию, имя, отчество при наличии), дату рождения, серию при наличии) и номер паспортного документа, номер мобильного телефона. По возможности прислать комплект регистрационных документов в региональный центр оценивания качества образования, который указан в контрольно-информационном письме, сформированном вместе с регистрационной карточкой. с 25 июня — узнать свой логин и пароль, правильно введя данные в специальный сервис. Важно внимательно вводить персональные данные.

— узнать свой логин и пароль, правильно введя данные в специальный сервис. Важно внимательно вводить персональные данные. 8−18 июля — зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму, размещенную во вкладке Подтверждение участия в НМТ : подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого вы планируете находиться в период дополнительной сессии тестирования;

— зайти на информационную страницу, заполнить специальную форму, размещенную во вкладке : подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать из предложенного перечня сначала страну или регион Украины, затем населенный пункт, в котором или вблизи которого вы планируете находиться в период дополнительной сессии тестирования; 1−10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ;

— предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ; до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования;

получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, датой и временем начала тестирования; 16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.



По состоянию на 26 мая свое желание пройти НМТ подтвердил 148891 учасник.

Специальная сессия НМТ

Инфографика: testportal.gov.ua

Как сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования, участники НМТ, которые зарегистрировались, но не смогли принять участие в основной и дополнительной сессиях НМТ, смогут принять участие в Специальной сессии НМТ которая будет проходить 12−16 сентября. Зарегистрироваться для участия в ней можно будет 1−7 сентября, а узнать дату, время и место проведения — 10 сентября.

Результаты НМТ

Задания по украинскому языку будут оцениваться по схеме начисления баллов, которая применяется в ВНО: по одному тестовому баллу можно будет получить за каждый правильный ответ в заданиях с выбором одного правильного ответа, также по одному тестовому баллу можно будет получить за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.

Таким образом за выполнения блока заданий по украинскому языку можно получить от 0 до 35 баллов.

Задания по математике будут оцениваться по аналогичной схеме ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия, и по 2 балла — за каждый правильный короткий ответ. Следовательно, при выполнении задач блока НМТ по математике можно получить от 0 до 30 баллов.

Задания по истории тоже будут оцениваться по схеме ВНО: по 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задание с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия. При выполнении задач блока НМТ по истории Украины можно получить от 0 до 35 баллов.

Свой результат (т.е. количество набранных баллов за правильно выполненные задания) участник будет знать после выполнения блоков НМТ.



Позже результат каждого блока также будет переведен в шкалу 100−200 баллов. Для получения результата по шкале 100−200 балів достаточно будет набрать хотя бы один тестовый балл.



Информация о результатах основной сессии НМТ по шкале 100−200 баллов будет размещена на Информационных страницах участников тестирования до 12 августа 2022 года, дополнительной сессии — до 21 августа 2022 года, специальной — до 19 сентября 2022 года.



НМТ за границей

Украинские абитуриенты, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны, смогут сдать тестирование в 24 странах: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Венгрии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Словении.

Тестирование пройдет не менее, чем в 29 городах Европы. Перечень зарубежных пунктов для проведения НМТ Минобразования уже утвердило.

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