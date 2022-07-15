Закончить войну до конца года вполне возможно — Резников

15 июля, 15:47
Алексей Резников (Фото:www.kmu.gov.ua)

Алексей Резников (Фото:www.kmu.gov.ua)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что закончить войну до конца года вполне возможно.

«Реальное (окончание войны до конца года — ред), если наши партнеры будут продолжать нам помогать, уже совершенно не сомневаясь, что они помогают победителю. Они же раньше считали, что мы закончим поражением, через три дня сдадим Киев, и поэтому нам не сильно помогали, только поддерживали», — сказал он в интервью BBC.

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По словам министра, когда западные партнеры поверили, что победа Украины — абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы.

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«Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций (против России). Это серьезный общемировой проект», — сказал он.

Резников добавил, что окончание войны до конца года «возможно абсолютно».

«Я могу это сказать, хоть я и юрист, но какой уже немножко с военными общается. Даже с военной точки зрения это абсолютно реалистичный план — освобождение по меньшей мере наших территорий по состоянию на 23 февраля 2022 года», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=kFQU0EalAQY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Алексей Резников Война России против Украины

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