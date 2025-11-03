Пилот батальона ударных БпЛА Шершни Довбуша, 68-й ОЕБр, с позывным Соник в интервью Radio NV высказал мнение, что Украина может сохранить Покровск, но для этого нужны ресурсы.

«Бурлят некоторые мысли об отступлении, например, от Покровска и от Мирнограда. Или, например, занять оборонительный рубеж по железнодорожному пути, или, например, сейчас сосредоточиться на подготовке позиций, которые смогут не дать им продвинуться дальше. Много есть сроков и разных. Я считаю, что у нас есть все шансы спокойно держать [Покровск], спокойно, как говорится, забрать те небольшие территории, на которые уже зашел враг, но для этого нужны ресурсы», — заявил Соник в эфире Radio NV.

Он отметил, что его подразделение постоянно собирает деньги на автомобили и НРК.

«Буквально [на днях] у нас были уничтожены, например, новый автомобиль и новое НРК из-за того, что он просто не доехал до точки, с которой мы уже выступаем пешим маршрутом, и враг его поразил. Мы всегда будем рады каждой помощи каждого человека, даже гривня может помочь. Но я понимаю, что трудно, я понимаю, что люди устали от войны, но ребята здесь устали не меньше, чем там. Поэтому мы будем очень благодарны вашим зрителям за помощь, даже минимальную», — добавил украинский боец.

Ситуация в Покровске — последние новости

3 ноября в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины заявили, что в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов, в Мирнограде ситуация «напряженная, но не угрожающая».

По словам украинских защитников, в Покровске за последние дни Силы обороны Украины «создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой».

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись возле Покровска.



1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и подчеркнул, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Суспільного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.