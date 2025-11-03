Российская 9 ОМСБр получила пополнение из бывших зэков, которым едва исполнилось 18 лет (Фото: Источники NV в ВСУ)

Российская 9-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, которая сейчас находится под Мирноградом Донецкой области, недавно получила пополнение в виде нескольких десятков новобранцев. Большинство из них — бывшие заключенные, которым только исполнилось 18 лет.

Об этом в понедельник, 3 ноября, NV сообщили источники в Вооруженных силах Украины.

По словам источников, это свидетельствует о том, что Россия уже вынуждена вербовать из детских колоний, чтобы избежать новой волны мобилизации.

Ранее Шершни Довбуша 68-й ОЕБр в интервью Radio NV заверили, что полного окружения Сил обороны в Покровске и Мирнограде нет, и рассказал, что уничтожение там оккупантов затруднено из-за дождя и тумана.

Он добавил, что в Мирнограде и Покровске продолжаются бои, там есть оккупанты и враг «заходит уже довольно большими группами».

Ситуация на Покровском направлении — последние новости

2 ноября в DeepState сообщили, что российские войска продвинулись вблизи Покровска.

1 ноября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что продолжается комплексная операция по вытеснению российских сил из Покровска и отметил, что окружения или блокирования городов нет, а украинские силы «делают все для обеспечения логистики». Сырский добавил, что к операции привлечены подразделения ВСУ, операторы беспилотных систем, штурмовые группы, а также сводные силы ССО, ВСП, СБУ и ГУР Минобороны.

До этого корреспондент ТСН Юлия Кириенко рассказала, что глава ГУР Кирилл Буданов вместе с командирами бригад лично руководят операцией, находясь в окрестностях Покровска, но не в самом городе.

Журналистка добавила, что к обороне Покровска привлечено немало подразделений, в городе остается украинская пехота.

31 октября о специальной операции ГУР Украины в Покровске сообщили источники Общественного. По данным издания, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Также о высадке с вертолета написал журналист The Economist Оливер Кэррол.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главком ВСУ Александр Сырский также опроверг утверждение диктатора РФ Владимира Путина о «блокировании» Сил обороны в Донецкой области.

Институт изучения войны 31 октября сообщал, что Силы обороны ведут контрнаступление в Покровске и на северных окраинах города и имеют продвижение.