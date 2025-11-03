Покровск в апреле 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

По состоянию на понедельник, 3 ноября, в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов, в Мирнограде ситуация «напряженная, но не угрожающая».

Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины (ДШВ ВСУ), публикуя видео уничтожения живой силы и техники армии РФ.

По словам украинских защитников, в Покровске за последние дни Силы обороны Украины «создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой».

«Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское», — говорится в описании к обнародованному видео.

Всего в течение воскресенья, 2 ноября, в городе было ликвидировано 19 российских оккупантов.

«Для противодействия врагу продолжаем привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев», — добавили в 7 корпусе ДШВ.

Ситуацию в Мирнограде бойцы назвали напряженной, но в то же время не угрожающей.

«На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное — около 10. Продолжается работа по их ликвидации», — сообщили защитники.

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады рассказал, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.