Для временного хранения тел своих вояк, ликвидированных на Покровском направлении , российские оккупанты использует мясокомбинат во временно захваченном поселке Мангуш Донецкой области.

Об этом в понедельник, 3 ноября, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов из числа российских военнослужащих.

«Причиной стал небывалый наплыв погибших из Покровска и Мирнограда: система моргов и тыловой логистики врага полностью парализована», — сообщили в Атеш.

Реклама

Партизаны отметили, что этот факт подтверждает огромные потери, которые враг пытается скрыть.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 3 ноября, за минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины примерно 1160 солдат. Общие потери армии РФ по состоянию на понедельник составляют ориентировочно 1 млн 144 тыс. 830 оккупантов убитыми и ранеными.

Ситуация в Покровске — главное

31 октября ряд СМИ написали о специальной операции ГУР Украины в Покровске. По данным Суспільного, штурмовики военной разведки вошли в районы Покровска, которые российские генералы объявили «захваченными». Журналист The Economist Оливер Кэррол опубликовал видео, как утверждается, начала операции.

Агентство Reuters написало, что около 10 спецназовцев высадились в Покровске с вертолета Black Hawk в начале недели. Операцией руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Покровском направлении ситуация остается сложной, но окружения подразделений Сил обороны Украины там нет.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что на Покровском направлении продолжается комплексная операция по уничтожению и вытеснению российских войск.

В отчете за 1 ноября аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что российские войска активизировали штурмовые действия в районе Покровска, пытаясь полностью захватить город.

Оккупанты недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска, сообщали эксперты со ссылкой на геолокационные кадры, обнародованные 31 октября и 1 ноября.

3 ноября командир взвода беспилотных систем Шершні Довбуша 68-й отдельной бригады рассказал, что враг фиксируется практически во всех кварталах и районах Покровска.