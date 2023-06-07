Оккупанты полностью провалили эвакуацию на подтопленном левом берегу Херсонской области — Зеленский 7 июня, 13:07 Жители Херсона возле реки Днепр после подрыва оккупантами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Ivan Antypenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты полностью провалили эвакуацию жителей левобережной части Херсонской области из подтопленных в результате теракта РФ на Каховской ГЭС населенных пунктов. Украина обратится к международным организациям.

Об этом он сообщил в среду, 7 июня, после селекторного совещания.

По словам Зеленского, руководитель штаба по преодолению последствий министр МВД Игорь Клименко доложил о ситуации в Херсонской области.

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«Эвакуация людей. Срочное обеспечение питьевой водой и долговременные решения для населенных пунктов, которые питались из водохранилища. Оценка ущерба и экологического вреда», — перечислил президент.

Также на встрече заслушали сводки с фронта, данные разведки; обсудили обеспечение украинских войск техникой и боеприпасами. Кроме этого, Зеленский заявил, что итоги промежуточных инспекций бомбоубежищ в Украине «неутешительны».

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Под угрозой затопления около 80 населенных пунктов региона, 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.