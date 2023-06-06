Подрыв Каховской ГЭС: около 16 тысяч человек на правом берегу Днепра в критической зоне, под угрозой затопления 80 населенных пунктов 6 июня, 09:43 Правобережье Херсонской области возле населенного пункта Одрадокаменка в Бериславском районе (Фото:t.me/truexakhersonua)

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области находятся в критической зоне из-за подрыва Каховской ГЭС, еж полностью или частично затоплены девять населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, по состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров в Херсоне.

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Глава ОВА уточнил, что на данный момент организована эвакуация жителей этих населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что из-за действий войск РФ под угрозой затопления в регионе остаются 80 населенных пунктов.

«Есть угроза затопления в 80 населенных пунктов. Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления. В настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка усложнена», — отметил он в своем Telegram.

Шмыгаль добавил, что Россия несет полную ответственность за теракт на Каховской ГЭС.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.

Пострадает также и левобережье региона, которое контролируется оккупантами.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Вода оттуда необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению.