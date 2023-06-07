Пик паводка после подрыва ГЭС: в Херсонской области эвакуировали 1,5 тыс. человек, в Николаевской затоплены и разрушены мосты — онлайн 7 июня, 09:22 Спасатели ГСЧС помогают людям в Херсонской области (Фото:ГСЧС)

Прошло более суток с момента, когда российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Именно на сегодня, 7 июня, в компании Укргидроэнерго прогнозируют пик затопления территорий ниже по течению Днепра.



Согласно прогнозу главы Укргидроэнерго Игоря Сироты, примерно через 4−5 дней со дня уничтожения станции вода начнет спадать. Ориентировочно за это время полностью опустеет Каховское водохранилище.

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По состоянию на вечер 6 июня уровень воды в Днепре ниже Каховской ГЭС поднялся в среднем более чем на три метра, в результате чего было затоплено 1,5 тыс. домов, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Сегодня, 7 июня, уровень воды поднимется еще на метр, заявил утром Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на оккупированном левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа. В ночь на 7 июня в местных чатах оккупированных Олешек люди искали способы помочь родным и своим семьям, многие были вынуждены спасаться от воды на крышах домов.

В ночь на 7 июня по киевскому времени состоялось заседание Совбеза ООН, созванное Украиной из-за подрыва ГЭС россиянами. Это преступление свидетельствует, что российские оккупанты признают: территория Украины им не принадлежит и они не могут ее удержать, заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Российский представитель в ООН Василий Небензя пытался обвинить в трагедии Украину.



NV следит за главными событиями в критический день затопления юга Украины, вызванного военным преступлением РФ — подрывом Каховской ГЭС.

09:20 Люди сидели на крышах домов. Ночью в Херсоне продолжала прибывать вода, жителей эвакуировали на лодках — видео

После подрыв Каховской ГЭС россиянами в Херсоне продолжала прибывать вода ночью в среду, 7 июня. Суспільне сообщило, что люди из микрорайона Корабел ждали спасателей и волонтеров даже на крышах домов и автомобилей.

Лодками их доставляли в эвакуационный автомобиль.

09:00 Вода продолжает прибывать — фотоотчет из Херсона от заместителя главы Херсонской ОВА

Ольга Малярчук, заместитель главы Херсонской ОВА, показала ситуацию в Херсоне по состоянию на утро 7 июня.

08:50 За минувшие сутки специалисты ГСЧС в Херсонской области спасли 52 человека



08:30 Разрушен мост, людей эвакуируют. В Николаевской области показали последствия подрыва Каховской ГЭС

В связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС мост в селе Елизаветовка Николаевской области разрушен, в селе Галагановка полностью затоплен.

Об этом сообщил глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram в среду, 7 июня.

08:20 РФ запустила бомбу массового уничтожения против экологии и признала, что не может удержать территории Украины — Кислица на Совбезе ООН

«Российский режим запустил бомбу массового уничтожения против экологии. Это акт терроризма против критической инфраструктуры Украины, направленный на как можно большее количество жертв среди гражданских и наибольших разрушений. Используя тактику выжженной земли, российские оккупанты признают, что эта территория не принадлежит им и они не могут ее удержать», — заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН во вторник [в ночь на 7 июня по Киеву].

Он отметил, что РФ отрицает свою вину в подрыве Каховской ГЭС, как отрицала и причастность к преступлениям в Мариуполе, Буче и Изюме.

«Это еще один пример геноцида России против народа Украины. Это реакция Кремля на призыв к мирным переговорам. Россия отмечает своими действиями, что не заинтересована в деэскалации и мире. Россию нужно обезвредить, а не умиротворять», — подчеркнул Кислица. По его словам, «это будет самым большим вкладом в безопасность нашего региона и мира в целом».

Он уточнил, что в результате подрыва было уничтожено 11 из 28 секций дамбы.

08:08 Уровень воды увеличится еще на 1 м в течение следующих 20 часов — глава Херсонской ОВА

По состоянию на утро затоплены 1852 дома на правобережье Херсонской области, сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА.

На данный момент эвакуированы 1457 человек, из них 1286 — из района Корабел в Херсоне.

Вода также начала подтапливать Белозерскую общину Херсонской области, куда еще не дошла.

06:51 Подрыв Каховской ГЭС: заповеднику Аскания-Нова подтопление не грозит — экс-директор

Проце заявил экс-директор биосферного заповедника Аскания-Нова Виктор Гавриленко.

«Нет, для заповедника нет угрозы», — заявил Гавриленко. В то же время он указал на угрозу для Херсонщины, для всего низовья Днепра, где пострадают экосистемы.

05:28 Британские спецслужбы устанавливают все подробности подрыва Каховской ГЭС. Они должны выяснить, «кто именно стоит за подрывом плотины». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

03:13 В Минобороны показали, как военные помогают жителям подтопленного Херсона

01:47 Зеленский обратился к миру после подрыва Каховской ГЭС: Мы должны остановить российское зло.

01:34 В местных чатах оккупированных Олешек люди умоляют о помощи, ситуация катастрофическая

Судя по постам, многим семьям пришлось ночевать на крышах домов

00:04 Президент США Джо Байден впервые отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими военными. Он пообещал поддерживать Украину.

