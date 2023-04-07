15 миллионов семьям военных. Какие изменения предлагают депутаты по размерам ЕДП родным погибшим героям 7 апреля, 18:21 Выплаты ОГД семьям военных: какие изменения предлагают внести украинские депутаты (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Депутаты в Украине хотят законодательно закрепить размер выплаты семьям погибших героев. Рассказываем, кто получит право на перерасчет размера ЕДП.

Государство гарантирует помощь и соцзащиту украинским военным, получившим ранения или погибшим, защищая страну. Статья 16-2 Закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей по размеру единовременного денежного пособия на период военного положения регулирует размер выплат, получаемых военными и их семьями, в том числе, размер пособия, в случае гибели военного во время защиты Украины.

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В Верховной Раде зарегистрировано два законопроекта, предлагающих закрепить сумму выплаты семьям погибших героев, выполняя боевые задания. Законопроект №9166 по подаче Дмитрия Разумкова и коллектива авторов закрепляет размер выплаты в гривнах, законопроект №9166-1 Мазурашу Георгия предлагает привязать выплаты к сумме в евро.

Установление минимального уровня ЕДП для семей погибших военных

Статьей 16-2, пунктом 3 предусмотрено, что размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего в период действия военного положения определяется Кабинетом Министров Украины.

В варианте законопроекта № 9166 депутаты предлагают внести следующие два ограничения в закон, чтобы не допустить занижения правительством размера выплат:

размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели ( Смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 миллионов гривен;

Смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы, не может составлять менее 15 миллионов гривен; размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в других случаях, не может составлять меньше размера единовременного денежного пособия, предусмотренного подпунктом а пункта 1 статьи 16-2.

«Основной задачей данного законопроекта является обеспечение всех семей погибших защитников Украины от российской агрессии одинаковым уровнем социальной защиты независимо от даты гибели защитника или защитницы нашего государства», - объясняют авторы.

Это связано с тем, что размер выплаты ЕДП в случае гибели (смерти) военного, военнообязанного или резервиста, в зависимости от оснований выплаты, опирается на две две минимальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму на текущий год - в 2023 году это от 2 миллионов и от 1,3 миллиона гривен.

В обосновании они указывают, что это позволит также перечислить размер выплаты семьям военных, погибших с 2014 года, но еще не получивших выплаты.

Возможность выплаты ОГД облигациями внутренних госзаймов

Проект закона №9166-1 предлагает закрепить минимальный размер выплаты ОГД семьям военных, погибших в бою, привязав его к сумме в евро. Также в нем предлагают альтернативный способ оплаты ОГД. Предлагаются следующие три изменения:

размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в случае гибели ( смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, не может составлять сумму меньше, чем эквивалент 452 000 евро;

смерти) военнослужащего во время исполнения им обязанностей военной службы, не может составлять сумму меньше, чем эквивалент 452 000 евро; размер единовременного денежного пособия, выплачиваемого в других случаях, не может составлять меньше максимального его размера ( за соответствующий случай), зафиксированного в эквиваленте евро от даты введения такой помощи 28.02.2022 года и в течение действия военного положения;

за соответствующий случай), зафиксированного в эквиваленте евро от даты введения такой помощи года и в течение действия военного положения; в случае отсутствия в бюджете достаточных средств для осуществления соответствующих выплат или по заявлению получателей часть денежной помощи можно оформить облигациями внутренних государственных займов — в определенном Кабинетом Министров Украины порядке.

Авторы закона сообщают, что сумма в 15 миллионов гривен от 28 февраля 2022 года уменьшилась в эквиваленте курса гривны к евро, поэтому для возобновления справедливости обещаний предлагают привязать размер выплаты к сумме, соответствующей 452 тысячам евро.

Какие размеры выплаты ЕДП для семей военных

Единовременное пособие назначается и выплачивается в соответствии с Законом и в частности статьи 16-2 в размере:

а)

750-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, ― в случае гибели ( смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста для случаев, описанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 16 Закона;

смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста для случаев, описанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 16 Закона; 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, ― в случае гибели ( смерти) военнослужащего, военнообязанного или резервиста при обстоятельствах, указанных в подпунктах 2-3 пункта 2 статьи 16 Закона;

б)

400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности I группы;

300-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в случае установления военнослужащему инвалидности II группы;

250-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, - в случае установления военнослужащему инвалидности III группы;

При этом ЕДП в случаях, указанных в подпунктах 5-9 пункта 2 статьи 16 Закона, назначается и выплачивается в зависимости от установленной военнослужащему, военнообязанному или резервисту инвалидности и степени утраты им трудоспособности в размере, определенном Кабинетом Министров Украины.

В случае наступления обстоятельств подпункте 5 пункта 2 статьи 16 настоящего Закона, размер единовременного денежного пособия не может быть меньше 70-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

При каких обстоятельствах назначается и выплачивается ОГД

По пункту 2 статьи 16 Закона единовременная денежная помощь назначается и выплачивается в случае:

1) гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения им обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;

2) смерти военнослужащего, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения им военной службы, или смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с прохождением военной службы;

3) гибели (смерти) военнообязанного или резервиста, призванного на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, наступившей при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве;

4) установление военнослужащему (кроме военнослужащих срочной службы) инвалидности, наступившей в результате ранения (контузии, травмы или увечья), полученного им во время исполнения обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы вследствие причин, указанных в этом подпункте;

5) установление военнослужащему (кроме военнослужащих срочной службы) инвалидности, наступившей в период прохождения им военной службы или вследствие заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установления лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения его с военной службы службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы;

6) установление военнослужащему срочной воинской службы, военнообязанному или резервисту, призванному на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, инвалидности, наступившей в результате ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного военнослужащему срочной воинской службы, военнообязанному или резервисту при исполнении обязанностей военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончание собрания, прохождение службы в военном резерве, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения срочной военной службы, этих сборов, службы в военном резерве;

7) получение военнослужащим ранения (контузии, травмы или увечья), заболевание во время исполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным с военной службы, частично потерявшим трудоспособность вследствие указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;

8) получение военнослужащим срочной воинской службы ранения (контузии, травмы или увечья), заболевание в период прохождения им срочной военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, а также лицом, уволенным из срочной военной службы, частично потерявшей трудоспособность вследствие указанных причин, связанных с прохождением военной службы, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее срочной военной службы;

9) получение военнообязанным, призванным на учебные (или проверочные) и специальное собрание, или резервистом ранения (контузии, травмы или увечья), заболевание во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности в период прохождения собрания или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончание таких сборов или исполнение резервистом обязанностей службы в военном резерве.