Серое и черное удостоверение. Какие льготы получают семьи погибших военных в Украине

14 марта, 07:28
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Льготы семьям военных 2023 — какие гарантии предоставляет Украина и кто имеет право на них (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Льготы семьям военных 2023 — какие гарантии предоставляет Украина и кто имеет право на них (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине государство предоставляет льготы на социальные гарантии семьям военных, героически погибших, защищая Родину. Юристы разобрались, какие виды льгот, как их получить и на кого они рассчитаны.

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В Украине мобилизовано сотни тысяч мужчин и женщин, защищающих родину от оккупации и геноцида, который хотят устроить войска России. К сожалению, герои могут погибнуть, защищая страну и выполняя свой долг. В стране действуют льготы и социальные гарантии для семей погибших героев.

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Юридическая сотня объяснила, что родственники погибших военных в Украине могут получить удостоверение черного или серого типа – они означают предоставление разного типа льгот, гарантированных государством.

«Гибель близкого человека на войне – большое горе для семьи военнослужащего. Государство, помогая таким семьям, гарантирует помощь и заботу. Часть из этих прав и гарантий можно получить, указав удостоверение члена семьи погибшего», ― говорится в сообщении.

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Типы и значения свидетельства о льготах

Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или исполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.

Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях тоже).

Кто имеет право на льготы из-за гибели военного

  • Родственники погибшего или пропавшего без вести, которые были на его содержании и которым в связи с этим выплачивается пенсия;
  • родители;
  • один из супругов, который не женился вторично, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
  • дети погибшего;
  • дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
  • дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

«Такие лица могут оформить черное и серое удостоверение. Единственное отличие: серое удостоверение могут оформить дети, не имеющие ( и не имели) своих семей, а черное – только дети до 18 лет», ― подчеркнули юристы.

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Оформление льгот – документы для серого и черного удостоверения

Для получения серого удостоверения следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.

Чтобы получить льготы по серому удостоверению родственников погибших военных, необходимы следующие документы:

  • заявление члена семьи погибшего военного;
  • свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели личности;
  • документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;
  • постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);
  • паспорт заявителя;
  • идентификационный код заявителя;
  • документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.
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Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели мерти) или исчезновение без вести военнослужащего, выданный территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Для оформления этого удостоверения необходимо обращаться в ТЦК.

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Какие льготы получают семьи погибших военных ― серое и черное удостоверение

Серое и черное удостоверение предполагают разную систему льгот членам семей военнослужащих. Да, серое удостоверение дает право на:

  • бесплатные лекарства по рецептам врачей;
  • бесплатное первоочередное протезирование зубов;
  • бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
  • 50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
  • 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
  • 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
  • внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной ремонт жилых домов и квартир;
  • пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
  • очередной ежегодный отпуск в удобное время;
  • дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до двух недель в год;
  • преимущественное право остаться на работе при сокращениях;
  • внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет);
  • получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
  • получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
  • вступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального высшего образования за счет бюджетных средств;
  • ежегодная разовая денежная помощь;
  • другие льготы, предусмотренные законодательством.
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Черное удостоверение дает право на:

  • санаторно-курортное лечение;
  • получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;
  • 50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);
  • получение земли для строительства частных жилых домов;
  • бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при использовании междугородного железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта в соответствии с законом;
  • предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.

Члены семей погибших, имеющих право на черное и серое удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не препятствует получению другого.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Льготы Помощь военным Война России против Украины выплаты военным

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