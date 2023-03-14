Серое и черное удостоверение. Какие льготы получают семьи погибших военных в Украине
Льготы семьям военных 2023 — какие гарантии предоставляет Украина и кто имеет право на них (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине государство предоставляет льготы на социальные гарантии семьям военных, героически погибших, защищая Родину. Юристы разобрались, какие виды льгот, как их получить и на кого они рассчитаны.
В Украине мобилизовано сотни тысяч мужчин и женщин, защищающих родину от оккупации и геноцида, который хотят устроить войска России. К сожалению, герои могут погибнуть, защищая страну и выполняя свой долг. В стране действуют льготы и социальные гарантии для семей погибших героев.
Юридическая сотня объяснила, что родственники погибших военных в Украине могут получить удостоверение черного или серого типа – они означают предоставление разного типа льгот, гарантированных государством.
«Гибель близкого человека на войне – большое горе для семьи военнослужащего. Государство, помогая таким семьям, гарантирует помощь и заботу. Часть из этих прав и гарантий можно получить, указав удостоверение члена семьи погибшего», ― говорится в сообщении.
Типы и значения свидетельства о льготах
Серое удостоверение выдается родственникам, если военный погиб в связи с защитой Родины или исполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий.
Черное удостоверение предусмотрено для родственников военных, погибших во время прохождения военной службы (в небоевых ситуациях тоже).
Кто имеет право на льготы из-за гибели военного
- Родственники погибшего или пропавшего без вести, которые были на его содержании и которым в связи с этим выплачивается пенсия;
- родители;
- один из супругов, который не женился вторично, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;
- дети погибшего;
- дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;
- дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.
«Такие лица могут оформить черное и серое удостоверение. Единственное отличие: серое удостоверение могут оформить дети, не имеющие ( и не имели) своих семей, а черное – только дети до 18 лет», ― подчеркнули юристы.
Оформление льгот – документы для серого и черного удостоверения
Для получения серого удостоверения следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту регистрации.
Чтобы получить льготы по серому удостоверению родственников погибших военных, необходимы следующие документы:
- заявление члена семьи погибшего военного;
- свидетельство о смерти (копия) или сообщение о гибели личности;
- документ о непосредственном участии погибшего военнослужащего в боевых действиях;
- постановление штатной военно-врачебной комиссии (ВВК);
- паспорт заявителя;
- идентификационный код заявителя;
- документы, подтверждающие степень родства заявителя с погибшим.
Основанием для выдачи черного удостоверения является документ, подтверждающий факт гибели (смерти) или исчезновение без вести военнослужащего, выданный территориальным центром комплектования и социальной поддержки. Для оформления этого удостоверения необходимо обращаться в ТЦК.
Какие льготы получают семьи погибших военных ― серое и черное удостоверение
Серое и черное удостоверение предполагают разную систему льгот членам семей военнослужащих. Да, серое удостоверение дает право на:
- бесплатные лекарства по рецептам врачей;
- бесплатное первоочередное протезирование зубов;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением;
- 50% скидка платы за пользование жильем (квартплаты);
- 50% скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;
- 50% скидка стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной ремонт жилых домов и квартир;
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы;
- очередной ежегодный отпуск в удобное время;
- дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до двух недель в год;
- преимущественное право остаться на работе при сокращениях;
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий (в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет);
- получение земли для строительства личного жилья, садоводства и огородничества в первоочередном порядке;
- получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- вступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального высшего образования за счет бюджетных средств;
- ежегодная разовая денежная помощь;
- другие льготы, предусмотренные законодательством.
Черное удостоверение дает право на:
- санаторно-курортное лечение;
- получение во внеочередном порядке жилья при необходимости в улучшении жилищных условий;
- 50% скидку платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);
- получение земли для строительства частных жилых домов;
- бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при использовании междугородного железнодорожного, воздушного, водного и автомобильного транспорта в соответствии с законом;
- предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.
Члены семей погибших, имеющих право на черное и серое удостоверение, могут оформить оба. Оформление одного из них не препятствует получению другого.