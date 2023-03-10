Разъяснение последних изменений. Кому начисляются и какие документы нужны для выплаты военным 30, 50 и 100 тысяч гривен 10 марта, 12:08 Мобилизация 2023: выплаты военным — какие приказы и справки нужны и как оформлять (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военным с февраля 2023 отменили выплаты 30 тысяч гривен. Рассказываем, какие особенности выплаты военным дополнительного денежного вознаграждения в размере 100, 50 и 30 тысяч гривен в 2023 году.

После начала полномасштабного вторжения России Постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 г. № 168 вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения были введены выплаты всем военным Сил обороны выплаты 30 тысяч гривен, а тем военным, которые ведут бои на передовой – 100 тысяч гривен.

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В 2023 году приказом Министерства обороны Украины от 25.01.2023 № 44 О внесении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам были внесены изменения по упорядочению выплаты денежного довольствия, в частности отменена выплата 30 тысяч гривен всем военным, а некоторые командиры получили право на 50 тысяч гривен выплат, а военные - на 30 тысяч выплат за выполнение боевых задач.

Журналисты Army Inform объяснили алгоритм действий и документы, необходимые для начисления выплат военным.

Когда командиры должны сообщать о выполнении боевых заданий

Руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ, к которым командированы военнослужащие, должны до 5 числа сообщать органы военного управления, воинские части (учреждения, организации) по месту штатной службы этих военнослужащих о днях непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях или мероприятиях, а также выполнения боевых (специальных) задач в составе управления (штаба), группировки войск (сил) за прошлый месяц, о чем составляется соответствующая справка .

Что должно быть в справке о выполнении боевых задач и участии в боевых действиях

Обязательно руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ должны указать в справке следующие реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях

Кроме того, необходимо доказать основания для выполнения указанных задач. Как основание для выполнения таких задач:

боевые приказы (распоряжения) командира части (руководителя органа военного управления), к которой откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

журнальчик боевых действий (боевое донесение) подразделения;

рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.

Когда достаточно только справки от командования

Непосредственное участие в боевых действиях военнослужащих может подтверждаться одной справкой с отражением в ней сроков участия в боевых действиях или мероприятиях каждого военнослужащего в случае, если военнослужащие были командированы:

воинских частей (учреждений), входящих в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства;

воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ по одной воинской части;

В то же время, подтверждением непосредственного участия военнослужащих в боевых действиях может быть и справка, которая определена решением Министра обороны Украины от 23.06.2022 года № 912/з/29 и выдана в период с 01.02.2023 года по 31.03.2022 года.

Приказ командира части: оформление

Основанием для выплаты дополнительного денежного вознаграждения является приказ командира части за месяц, в котором обязательно указывается:

выплата отдельными пунктами 100, 50, и 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) пропорционально времени выполнения таких задач;

выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен семьям военнослужащих, погибших или умерших в результате нанесенных ранений;

выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен семьям военнослужащих, захваченных в плен, стали заложниками, а также числятся пропавшими без вести;

выплата дополнительного вознаграждения в размере 100 тысяч гривен военнослужащим за время лечения в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем).

Выплаты за ранение 100 тысяч гривен: справка

Требованием для издания приказа по выплате 100 тысяч гривен военнослужащим в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем) является справка о ранении командира части, где проходит службу или находится в командировке военнослужащий. В такой справке обязательно указывается:

воинское звание, фамилию, имя и отчество, год рождения военнослужащего;

информация о ранении (контузии, травме, увечье), которая вносится на основании медицинского заключения специалиста;

обстоятельства при которых получили ранения (контузию, травму, увечье) с указанием боевых (специальных) задач;

основание выдачи справки (приказ командира части о ранении (контузии, травмы, увечья) – со ссылкой на журнал учета боевых действий, боевое донесение, материалы служебного расследования и т.п.).

Руководители военно-врачебных комиссий учреждений здравоохранения Министерства обороны Украины после окончания стационарного лечения раненых военнослужащих предоставляют медицинские выводы о степени тяжести ранения. Это является обоснованием для принятия решения командирами частей о предоставлении отпуска для лечения и выплаты 100 тысяч гривен на время такого отпуска.