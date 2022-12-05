15 млн гривен. Кто может получить помощь в случае гибели военнослужащего 5 декабря, 13:31 Помощь родственникам погибших военных — кто имеет право получить 15 миллионов гривен (Фото:facebook.com/44art.br)

28 февраля было принято постановление Правительства О выплатах военнослужащим и их семьям во время военного положения. Во время войны родные военнослужащего, погибшего во время службы, могут получить помощь от государства размером 15 миллионов гривен. Об этом свидетельствует принятие проекта Закона 8126 о внесении изменений в Закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2022 год.

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Мария Левонова из ГО Центр совместных действий объясняет, как выплачивается единовременная выплата в случае гибели украинского военного, и кто его может получить.

Кто имеет право на выплату 15 миллионов гривен помощи

Единовременное пособие родственникам погибшего осуществляется членам его семьи и тем, кто был у него на содержании, он распределяется равномерно между всеми. Главное требование — люди не должны проживать в РФ и РБ. Выплаты предусмотрены для следующих родственников:

родители;

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети, у которых нет и не имели своих семей;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Родственники должны были вести общий бюджет с погибшим военным. То есть даже если мужчина и женщина не жили вместе, однако вели общий бюджет, то такая женщина имеет право претендовать на помощь. Также, другой критерий — совместное решение вопросов о здоровье детей — это также признак того, что они считаются родственниками.

Могут ли получить помощь гражданский муж/жена, сестра/брат, бабушка/дедушка

Юристы утверждают, что если через суд удастся доказать совместное проживание и быт (ведение хозяйства, решение вопросов о детях). Такие случаи уже зафиксированы в Украине ― Верховный суд выносил, по меньшей мере, два таких приговора: в пользу родной сестры погибшего и в пользу совершеннолетнего сына.

Что дает право на выплату 15 миллионов — документы

После смерти военного его родные получают свидетельство о смерти. Также командир должен отправить его родственникам следующие документы в течение 10 дней:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После этого собирается пакет документов, который подается в центр комплектования (военкомат). Среди документов:

заявление для получения выплаты единовременного пособия;

копия свидетельства о смерти; выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копия врачебного свидетельства смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

копия свидетельства о рождении погибшего ( для выплаты пособия родителям);

для выплаты пособия родителям); копия свидетельства о браке ( для выплаты жене);

для выплаты жене); копия свидетельства о рождении ребенка ( для выплаты детям);

для выплаты детям); копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего ( предоставляют лица, не являющиеся членами семьи погибшего ( умершего), но находились на его содержании).

Срок предоставления помощи родственникам погибших военных

Документы, которые центр комплектования получил от заявителей, передаются Минобороны. Там специальная комиссия в течение 30 дней рассматривает ситуацию и принимает решение о выплате пособия. Его утверждает министр и производится перерасчет средств на счет с которого деньги переводят родственникам погибшего военнослужащего.

Существует ли помощь родственникам, если военного считают пропавшим без вести

Если военный считается пропавшим без вести, помощи родственникам не предусматривается. Закон предусматривает возможность признать без вести пропавшего погибшим в редких случаях. Если военнослужащий или военнослужащая пропали без вести, то через суд можно признать погибшим и подавать запрос на получение единовременной помощи. Признать личность погибшей в Украине могут после шести месяцев после исчезновения. Этот срок исчисляется с момента получения официального документа в воинской части.