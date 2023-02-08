Выплата 15 миллионов гривен родственникам. В Украине изменили порядок помощи семьям погибших военных 8 февраля, 12:04 Какие новые особенности выплаты семьям погибших военных в 2023 году (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России у Украины потери раненых и погибших, которые не раскрываются. Государство выплачивает помощь семьям погибших героев и в 2023 году были внесены некоторые изменения.

В Украине единовременная денежная выплата выплачивается всем родственникам погибшего военного пропорционально. Согласно приказу Минобороны № 45 от 25 января 2023 года, а также приказам МВД № 51 и № 50, которые касаются изменений в выплате ЕДВ в случае гибели военнослужащих ВСУ, ГНСУ и НГУ соответственно, организация выплат устроена по-новому. Как сообщает Юридическая сотня, выплаты будут производиться долями по новому принципу.

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Выплаты семье погибшего в 2023 году

ЕДВ выплачивается, если военный погиб во время действия военного положения или в результате ранения/контузии/травмы/увечья, которое произошло в период действия военного положения во время защиты Родины, участия в боевых действиях или других мероприятиях, в частности, как уточнено приказами, на временно оккупированной Россией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через один год после ранения/травмы или иного повреждения.

Кто имеет право на выплату ЕДВ в Украине

Единовременная помощь родственникам погибшего осуществляется членам его семьи и тем, кто был у него на содержании:

родители;

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети, у которых нет и не имели своих семей;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Кроме того, они не должны проживать в РФ или в Беларуси или не могут быть осуждены за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Как производятся выплаты семьи погибшего с 2023 года

Выплата разбивается на части – первая 20% от суммы, а затем ежемесячно фиксированные суммы:

первая выплата – 1/5 от назначенной суммы ЕДВ;

вторая часть – остаток невыплаченной суммы ЕДВ ( 4/5 от назначенной суммы) выплачивается ежемесячно, долями в течение 40 следующих месяцев.

Таким образом, на первом этапе производится выплата 3 млн, в дальнейшем 300 тыс. грн в месяц (пропорционально количеству членов семьи погибшего).

Выплаты семье погибшего ― список документов

Сбор документов начинается после того, как семья получила свидетельство о смерти военнослужащего. После этого семья может обратиться к военному руководству погибшего по трем другим документам.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего следующие документы:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части; документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного; выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Военная часть По запросу ТЦК, к которому обратились члены семьи погибшего, скончавшегося в результате ранения (контузии, травмы, увечья), полученной во время защиты Родины в период действия военного положения, не позднее одного года после такого ранения (контузии, травмы, увечья) предоставляет указанные выше документы.

В зависимости от зоны боевых действий и ситуации на фронте документы могут задержаться во многих случаях.

Подразделение персонала Командование Сухопутных войск ВСУ обеспечивает доведение документов, необходимых для назначения и выплаты ЕДВ, в районный ТЦК по соответствующему запросу.

В местный территориальный центр комплектования необходимо подать следующие документы:

заявление о выплате единовременного пособия;

копию свидетельства смерти;

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копию врачебного свидетельства о смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременного пособия с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

копию свидетельства о браке (для выплаты жене);

копию свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);

копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, не являющиеся членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании).

Когда выплачивается помощь семье погибшего

ТЦК, получивший заявление и документы, заверяет документы и в течение 15 дней отправляет на рассмотрение в Минобороны. Там принимается решение в течение 30 дней.

В случае положительного решения Департамент соцобеспечения не позднее 3 рабочих дней доводит его до финансово-экономического управления Командования Сухопутных войск ВСУ для информирования областных ТЦК и готовит проекты распределений.

Районные ТЦК, оформлявшие документы для назначения выплаты, сообщают членам семей.

Командование Сухопутных войск ВСУ позже 5 рабочих дней со дня открытия ассигнований готовит и предоставляет Государственной казначейской службе Украины распределения открытых ассигнований в разрезе распорядителей бюджетных средств низшего уровня.

ЕДВ выплачивается областным ТЦК на основании приказа не позднее 5 рабочих дней со дня открытия ассигнований перечисляя средства на счет в банке, указанном в заявлении членов семьи погибшего.