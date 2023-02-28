Премия и компенсация за ранение. Какие выплаты военным действуют с весны 2023 года — что изменилось 28 февраля, 13:50 Выплаты военным 2023 — кто получит 30 тысяч, кто 100 тысяч гривен в марте (Фото:REUTERS/Евхен Титов)

Военным в Украине изменили принципы выплаты 100 тыс. и 30 тыс. гривен премии во время войны. Рассказываем, кто сможет получать выплату за ранения, кто получит 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях и сколько получают военные на блокпостах и первой линии обороны с весны 2023 года.

С начала полномасштабного вторжения, 28 февраля 2022 года, постановление КМУ №168 предусматривало выплату 30 тыс. гривен всем военным, а 100 тыс. гривен - военным, принимающим участие в боевых действиях на передовой, раненным в качестве одноразовой выплаты и родственникам пропавших без вести.

Видео дня

С 1 февраля 100 тысяч гривен получают военные на переднем крае, раненные военные и семьи пропавших без вести, сообщили в Министерстве обороны Украины. Кроме того, «зарплату» военным подняли с 13 тыс. до 20 тыс. гривен на низшей должности – стрелок.

Также выплата 30 тыс. гривен отменена всем военным ― теперь для ее получения необходимо собрать необходимые документы насчет выполнения боевых приказов.

Военные ощутят изменения по выплатам именно с 1 марта, потому что изменение в принципе начисления происходит с 1 февраля, а выплаты происходят в следующем месяце.

Какие выплаты военным предусмотрены с весны 2023 года

Изменения коснулись премий и единовременных выплат до 100 тыс. гривен. Выплата семьям погибших героев не изменилась в размерах – это 15 миллионов гривен на всех родственников, имеющих право согласно законодательству, поделены на равные части, которые выплачиваются ежемесячно по 30 тыс. гривен.

Предусмотрены следующие выплаты:

Вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц - получают военные, задействованные в выполнении задач на нуле (на передовой). Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Также их получают за конкретный период пропорционально дням выполнения боевых задач военным Воздушных сил (ПВО, пилоты), морякам, военным медикам, если эти задачи выполнялись в зоне боевых действий на передовой.

Это касается военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны Украины, Нацгвардии, Государственной пограничной службы.

Дополнительные выплаты 30 тыс. гривен в месяц будут пропорционально получать военные, выполняющие боевые задания согласно приказам.

«Военным на фронте, которые не участвуют в боях, а работают на второй и третьей линиях обороны в базовое вознаграждение будут добавлять 30 тыс. гривен. Это значит, что военные, которые сейчас укрепляют позиции недалеко от Бахмута, должны получать около 50 тыс. гривен в месяц: 20 тыс. гривен базовых выплат и до 30 тыс. дополнительных.

Украинские бойцы, сражающиеся с противником на передовой, будут получать доплату в сумме 100 тыс. гривен в месяц. Общий уровень их вознаграждения составит до 120 тыс. гривен в месяц», ― объясняет ГО Центр совместных действий

Выплата 30 тыс. гривен военным с весны 2023

Речь идет не только о военных, которые находятся непосредственно в районах боевых действий. Все зависит от выполняемых ими задач. Так, 30 тыс. грн будут получать военные, выполняющие задачи:

в составе группировок войск или резерва главнокомандующего ВСУ, в составе пунктов управления Генштаба, осуществляющих управление действующими группировками войск;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры;

по обеспечению подразделений в районах ведения боевых действий согласно логистическим распоряжениям.

Кроме того, надбавку 30 тыс. гривен будут получать военнослужащие, откомандированные в военные администрации в районах ведения боевых действий.

Даже если военные находятся не в зоне боев, а на ротации, но выполняют боевые задания согласно приказу, они имеют право на выплату 30 тыс. грн. Однако прибавка выплачивается только за период выполнения боевых задач.

Выплата 100 тыс. гривен военным с 1 марта

Дополнительную выплату получают военные, участвующие в боевых действиях в районах их ведения на передовой и выполняющие боевые задания. Также ее будут получать:

военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;

военные пилоты, совершающие полеты в районах ведения военных действий;

моряки, выполняющие задания на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;

военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;

медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Для этого требуются приказы командиров военных.

Выплата 100 тыс. гривен за ранения и родственникам военных

Изменения в порядке выплат оставляют возможность получить 100 тыс. гривен выплаты следующим категориям граждан:

родственникам погибших военнослужащих, за месяц, в котором погибли;

родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, безвестно отсутствующими, за время пребывания в плену или безвестного отсутствия;

в связи с полученным на службе ранением (контузией, травмой, увечьем) со дня получения ранения.

Выплата 50 тыс. гривен военным с 1 марта 2023 года

Новое понятие – доплата 50 тыс. гривен. Она предусмотрена для военных, выполняющих боевое задание в составе военного органа управления. Какие военнослужащие будут вправе получать такую доплату, будет решать главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб ВСУ.

Также перечень зон боевых действий утверждает главнокомандующий ВСУ приказом, который также рассылается командирам.

«Всех поставили перед фактом перемен. Понятно, что в условиях войны нужно считать каждую гривну. Но и военные рассчитывали на обещанные государством средства: они поддерживают свои семьи, покупают необходимую амуницию. Когда правительство принимает такие непростые решения, с людьми всегда нужно говорить. Особенно с теми, кто защищает нашу независимость», ― заявляют активисты ОО.