Единовременная помощь. Когда военные получают выплаты для решения социально-бытовых вопросов в 2023 году 5 апреля, 19:41 Кто из украинских военных имеет право на выплату для решения социально-бытовых проблем (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Во время военного положения военные имеют право на ежегодную денежную помощь для решения трудных социально-бытовых вопросов. Военное руководство разъяснило, когда украинские военнослужащие могут получать такую помощь.

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. По мобилизации призываются мужчины от 18 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья к военной службе. Военные имеют право на социальные гарантии и государство гарантирует выплаты. Среди выплат, на которые имеют право военнослужащие - помощь для решения социально-бытовых вопросов, то есть в случае тяжелых жизненных ситуаций.

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Как сообщил АрмияInform заместитель начальника управления социальной поддержки — начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль, есть список четко определенных оснований для осуществления подобных выплат.

Основания для выплат для решения социально-бытовых вопросов военных

Согласно решению Министра обороны Украины от 01.02.2023 № 2683/с материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивают военнослужащим в размере месячного денежного довольствия, исключительно при наличии следующих оснований:

смерть военнослужащего и/или его супруги (супруга), детей, родителей;

ранение военнослужащего, испытавшего при выполнении задач во время военного положения;

при наличии у военнослужащего инвалидности вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, пребывание его на лечении, реабилитации, что подтверждено соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии), а именно: онкологическое заболевание (хирургическое лечение, лучевая и (или) химиотерапия) , заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С;

непрерывное пребывание на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с болезнью, связанными с защитой Родины (более 30 дней подряд), вследствие травм, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний органов и систем с тяжелым течением или последствиями, требующими проведения многоэтапного хирургического лечения, протезирования утраченной конечности (конечностей), эндопротезирования, трансплантации органов, индивидуального ухода, противорецидивного лечения с длительным применением дорогостоящих лекарственных средств;

семьям военнослужащих, захваченных в плен (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно) или заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или признанных безвестно отсутствующими.

Размер выплат для решения социально-бытовых вопросов военных

Всем военным, кроме срочников, один раз в год предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячное денежное обеспечение. В 2023 году пособие выплачивается в размере месячного денежного довольствия.

В месячное денежное обеспечение, из которого определяется размер материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, включаются:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия (кроме вознаграждений) по занимаемой должности, на которые военнослужащий имеет право на день подписания приказа о предоставлении этой помощи.