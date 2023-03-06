Трем категориям. Кому из военных планируют вернуть выплаты 30 тысяч гривен доплаты в тылу

6 марта, 13:21
Поделиться:
Украинские военные, защищающие Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные, защищающие Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Читайте также:
По новым правилам. В каких случаях военные получают дополнительные 30 тысяч гривен в Украине

В Украине с 1 февраля отменили доплаты военным 30 тысяч гривен во время войны. Соответствующие суммы пропорционально по дням выполнения задач получат в марте только те, кто направлялся на боевое дежурство или на выполнение боевых задач. Законопроект 9071 предусматривает возврат выплат военнослужащим и полиции в тылу.

Видео дня

Изменения планируют внести в законы О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, О Национальной полиции и Кодекс гражданской защиты.

Читайте также:
Вместо 100 тысяч гривен. Какие военные получат выплаты 50 тысяч гривен по новым правилам ― Резников

«Такое существенное изменение порядка и размеров выплаты денежного довольствия в период активных боевых действий негативно влияет на боевой дух армии и, как следствие, на обороноспособность государства.

Как следствие, возникает необходимость законодательного закрепления гарантии на дополнительное вознаграждение в период военного положения для военнослужащих и других лиц, которые на сегодняшний день имеют право на такое вознаграждение», ― объясняют депутаты

Кому вернут выплаты военным 30 тысяч

Военные, ранее получавшие доплату 30 тысяч снова имеют право на ее выплату.

  • военнослужащие;
  • представители рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;
  • полицейские.
Читайте также:
Выплата 15 миллионов гривен родственникам. В Украине изменили порядок помощи семьям погибших военных

Они смогут получать доплату 30 тысяч гривен на период действия военного положения и независимо от возложенных на них задач или районов прохождения службы.

Данное положение не будет распространяться на курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений и учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Деньги на выплаты военным

Бюджет на доплаты защитникам планируется получить путем установки «потолка» для зарплат чиновников, министров, депутатов, прокуроров и должностных и должностных лиц, зарплата которых устанавливается специальными законами.

Читайте также:
До пяти категорий. Полковник ВСУ назвал украинцев, которых планируют мобилизовать следующими

«Потолок» зарплат должен быть в размере, не превышающем десять размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года – это 67 тысяч гривен.

Для лиц, которые непосредственно участвуют в боевых действиях — все останется без изменений: они продолжат получать 100 тысяч гривен в месяц пребывания на передовой, если эта зона указана как зона боевых действий в приказе Валерия Залужного.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины выплаты военным

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X