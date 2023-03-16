Зарплаты военным 2023. Кто может получить до 50 тысяч гривен доплаты в месяц 16 марта, 14:53 Выплаты военным в Украине — у кого к зарплате прилагаются 30 и 50 тысяч гривен (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В Украине количество военных, имеющих право на доплату 30 тысяч гривен, сокращено, однако есть военные, которые могут получить до 50 тысяч гривен доплаты. Рассказываем, в чем разница в условиях выплат и кто имеет на них право.

В 2023 году приказом Министерства обороны Украины от 25.01.2023 № 44 О внесении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам. По новым правилам, выплаты 100 тысяч гривен остались без изменений, выплату 30 тысяч получают лишь некоторые, а появилась доплата 50 тысяч гривен.

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Представитель Хельсинкского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV, кто получает 50 тысяч гривен доплаты.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», - говорит юрист.

В чем разница между доплатами военным

Военное руководство четко объясняет, кто из военных имеет право на доплаты во время военного положения:

100 тысяч гривен получают за непосредственное участие в боях на линии столкновения, попадание в плен и ранения во время боя или исполнения обязанностей;

50 тысяч гривен будут выплачиваться тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание;



30 тысяч гривен смогут получать те, кто выполняет специальные боевые задания. Они могут быть на линии столкновения или нет, их список засекречен для публичности.



Основания для выплаты 30, 50 и 100 тысяч гривен

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50 или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениями) пропорционально времени выполнения таких задач.

Справка о выполнении боевых заданий и участии в боевых действиях - оформление

Обязательно, руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), Сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ должны указать в справке следующие реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях

Кроме того, необходимо доказать основания для выполнения указанных задач. Как основание для выполнения таких задач:

боевые приказы ( распоряжение) командира части ( руководителя органа военного управления), в которую откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

распоряжение) командира части руководителя органа военного управления), в которую откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера; журнал боевых действий ( боевое донесение) подразделения;

боевое донесение) подразделения; рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.

Кому не предусмотрены вознаграждения

Несмотря на увеличение заработной платы до 20 тысяч гривен, есть четыре категории военнослужащих, не получающих доплаты ни 30, ни 50, ни 100 тысяч гривен.

На период обучения за границей выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим не предусмотрена, даже 30 тысяч гривен.

Курсанты, которые учатся в Украине, не будут получать дополнительные выплаты, если они не задействованы в выполнении боевого задания или распоряжения.

Военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании, не получают 30 тысяч гривен.

Не предусмотрено вознаграждение для ИТ-войск.