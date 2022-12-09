СБУ обнаружила на территории УПЦ МП в Чернобыльской зоне подозрительных мужчин 9 декабря, 20:14 СБУ продолжает безопасностные мероприятия на объектах УПЦ (МП) (Фото:СБУ)

СБУ в пятницу, 9 декабря, рассказала об итогах контрразведывательных мероприятий на объектах УПЦ (МП) в Херсонской и Киевской областях.

Как сообщает пресс-служба СБУ, на территории Пустынно-Николаевского скита в Чернобыльской зоне оказалось 16 «подозрительных лиц», в том числе мужчины «спортивного телосложения». В спецслужбе заявили, что их пребывание там незаконно, потому что гражданские сейчас не имеют права находиться в зоне отчуждения.



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На мужчин составили протоколы об административном правонарушении (нарушение требований режима радиационной безопасности) и проверяют их причастность к преступлениям против государственной безопасности.

Также СБУ нашла на территории скита маскировочную сеть, под которой обычно прячут оружие, технику и инженерные сооружения.

В Херсонской епархии УПЦ (МП) обнаружили флаг, золотой герб страны-агрессора и ружье, на которое не было документов. Там же СБУ нашла пропагандистские материалы, в которых проставляется РФ.

«Безопасностные мероприятия СБУ проводились в рамках действующего законодательства совместно с Национальной полицией и добровольческими формированиями территориальных громад при непосредственном участии представителей УПЦ (МП)», — добавили в спецслужбе.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении. Как пишет УП, суд отпустил его под личное обязательство.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

