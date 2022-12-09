Ищут ДРГ и оружие. СБУ проводит проверку в кафедральном соборе УПЦ МП в Борисполе 9 декабря, 09:52 СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в кафедральном соборе УПЦ МП (Фото:www.facebook.com/ssu.kyiv)

В пятницу, 9 декабря, Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и добровольческими формированиями территориальных общин осуществляет контрразведывательные мероприятия на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в городе Борисполь.

Об этом говорится в сообщении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

В ведомстве заявили, что указанные мероприятия проводятся:

для исключения использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки « русского мера» и защиты населения от провокаций и террористических актов;

русского мера» и защиты населения от провокаций и террористических актов; проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д.

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При непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства:

производят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Служба безопасности Украины проверила объекты УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. На территории епархий были обнаружены российские паспорта, выданные во время оккупации территорий Украины.

1 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».