СБУ проводит проверки в монастыре УПЦ МП в Закарпатской области 30 ноября, 09:56 Проверки проходят в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в Сваляве (Фото:СБУ)

В среду, 30 ноября, Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории одного из монастырей Мукачевской епархии УПЦ МП в Закарпатской области.

В пресс-службе ведомства в Telegram не называют, где именно проходят проверки. Но судя по опубликованным фото, речь идет о Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в Сваляве.

Видео дня

Обыски проводятся совместно с представителями патрульной полиции и Военной службой правопорядка в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

В ведомстве отметили, что из-за войны РФ против Украины возрастают риски совершения преступлений против безопасности граждан, государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

производят осмотр территории и помещений монастыря для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку лиц на территории монастыря относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Спецслужбами проверяются данные о намерении использования епархии как ячейки «русского мира». Также помещения УПЦ МП не могут использоваться для укрывательства граждан страны-агрессора и хранения запрещенных предметов.

В СБУ подчеркнули, что все действия совершаются в пределах действующего законодательства. Соблюдается принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважается право каждого на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате были обнаружены методички из Москвы, документы о российском гражданстве и удостоверения оккупантов.



Аналогичная проверка прошла и в монастырях московского патриархата в Ровенской области.



В СБУ объяснили, что данные меры были предприняты в рамках системной работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».