На Буковине в епархии УПЦ (МП) нашли ноутбук с детской порнографией — СМИ 3 декабря, 16:01 Митрополит Черновицкой епархии УПЦ (МП) Мелетий, у которого СБУ обнаружила российское гражданство, сбежал в Молдову (Фото:Episcopia de Ungheni в Nisporeni/Facebook)

Во время обысков СБУ в помещениях управления Черновицко-Буковинской епархии УПЦ ( Московский патриархат) был обнаружен ноутбук с порнографическими материалами с участием несовершеннолетних, пишет LB.ua.

По информации источников издания, детское порно, по предварительным данным, не было загружено из интернета, а снято на видеокамеру.

Отмечается, что 30 ноября СБУ в Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном производстве в отношении неустановленных лиц Черновицко-Буковинской епархии Украинской православной церкви (МП), в действиях которых имеются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 301−1 Уголовного кодекса (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение).

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Речь идет о руководителе Черновицко-Буковинского епархиального управления митрополите Мелетии (Егоренко), который, по информации СМИ, сбежал в Молдову, и секретаре архимандрите Никите (Сторожуке).

В ходе досудебного расследования уголовного производства изъятая техника направлена на компьютерно-техническую экспертизу, по результатам которой планируется дальнейшее проведение следственных действий по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, 25 ноября СБУ провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. В частности, силовики нашли паспорт РФ у митрополита и кремлевские методички.

Тогда же СБУ застала секретаря епархии архимандрита Никиту в постели с 17-летним юношей из местного хора. Юноша и архимандрит были почти полностью раздеты. Архимандрит Никита же уверяет, что во время обысков сотрудники СБУ якобы заставили его раздеться, а затем сфотографировали.

Взялись за московскую церковь в Украине: что известно об обысках на объектах УПЦ МП

22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия. Там отметили, что проверка проводится совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Кроме того, СБУ провела обыски в помещениях и монастыре УПЦ МП в Ровенской области.

Во время контрразведывательных мероприятий силовики обнаружили пророссийскую литературу, миллионы наличными в разной валюте, в том числе и российские рубли, а также «сомнительных» граждан РФ.

С тех пор сотрудники СБУ посетили несколько объектов УПЦ МП в разных областях Украины. После обысков правоохранители также отчитывались о найденных пропагандистских материалах и пророссийской литературе, которые в частности отрицали право Украины на независимость.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в Раду внесут законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ.

2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ.

Санкции, в частности, вводятся против экс-нардепа Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской Лавры Петра Лебедя (митрополита Павла), так называемых митрополитов и епископов РПЦ в оккупированном Крыму и других. Вадим Новинский уже заявил, что собирается обжаловать решение о санкциях в судах.