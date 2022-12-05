«Не все-все там черти». Интервью с шеф-редактором LB.ua Соней Кошкиной — о «двойных стандартах» УПЦ МП и деятельности московских попов 5 декабря, 14:53 Эксклюзив НВ Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина (Фото:Sonya Koshkina / Facebook)

Неправильно говорить, что в Украинской православной церкви Московского патриархата все-все черти, считает шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

Но то, что системно делают представители верховного клира УПЦ МП, напоминает ей события Майдана 2013−2014 годов и поведение беглого президента Виктора Януковича.

Кошкина сама до 2018 года девять лет вынужденно находилась в рядах МП (за неимением канонической альтернативы), но и после изучала деятельность «московских попов». В интервью Радио НВ редактор поделилась результатами исследований, а также ожиданиями от провозглашенной президентом Владимиром Зеленским борьбы за «духовную независимость».

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— Поговорим о том, что происходит вокруг УПЦ Московского патриархата…

— Если бы ты разговаривал с представителями УПЦ, они очень обиделись бы на то, что ты говорил «МП». Они считают, что они не МП, хотя на самом деле остаются частью Русской православной церкви, просто действительно имеют расширенные права. Я для себя нашла такую формулу — всегда пишу «УПЦ (типа не МП)».

— Мы говорили с Андреем Пинчуком, он не типичный представитель УПЦ МП…

— Он атипичен.

— Он спокойно это воспринимал, занимает совсем другую позицию. Есть мнение, что все происходящее сейчас (объявлены подозрения и те санкции, которые были наложены СНБО, хотя мы ждем новых, конечно), — проблема топ-менеджмента УПЦ МП: есть эта верхушка, они занимают такую пророссийскую позицию. Соглашаешься ли ты с этим?

— По разному. Я не являюсь точно адвокатом УПЦ, бывшей МП, меня трудно [в этом] заподозрить.

Но к моменту создания Православной церкви Украины в 2018 году (Объединительный собор состоялся 15 декабря, а 16 декабря наш первый в Киеве храм перешел в ПЦУ) не было канонической православной альтернативы. Киевский патриархат не был поместной церковью, он не являлся каноническим объединением. И я до этого девять лет вынужденно находилась в рядах МП, поэтому я эту публику очень хорошо знаю.

Я подтверждаю, что есть проблемы у верхушки, есть очень много пророссийских настроений. Вместе с тем, очень много абсолютно нормальных, адекватных, патриотически настроенных священников, как, например, Андрей Пинчук, и их прихожан.

Да, сейчас уже значительная часть перешла из МП в ПЦУ. И я надеюсь, что этот процесс будет продолжен. И я, честно говоря, не очень понимаю тех, кто продолжает там оставаться.

В частности, с господином Андреем, к которому я с большим уважением отношусь, были дискуссии на эту тему. Я понимаю, почему, например, его приход не переходит. Я бы в эфире не хотела бы об этом говорить, потому что это очень длинная религиозная, богословская, теологическая история, чтобы не перегружать слушателей. Но есть причины, и они заслуживают уважения.

Но действительно говорить, что в УПЦ (бывший МП) все-все-черти — это неправильно, это неправда.