«Схождение благодатной пидозры». Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре, которые спровоцировали волну шуток в соцсетях

22 ноября, 16:49
Сюжет
Поделиться:
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре, 22 ноября 2022 (Фото:СБУ)

Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре, 22 ноября 2022 (Фото:СБУ)

Утренний визит представителей Службы безопасности Украины на территорию Киево-Печерской лавры в столице стал одним из главных событий дня, спровоцировав волну шуток в поддержку расследования против возможных ячеек «русского мира» в Украине.

НВ напоминает, почему работники СБУ оказались в лавре и как на этот счет шутят в соцсетях украинцы.

Читайте также:

Могла ли Киево-Печерская лавра быть укрытием для российских спецслужб: что происходит

Видео дня

Утром 22 ноября в новостных лентах появились фотографии представителей СБУ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Как официально сообщила служба, ее сотрудники проводят там контрразведывательные мероприятия — совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией. Речь идет о системной работе, которую СБУ ведет для противодействия взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

СБУ
Фото: СБУ

Сегодня при участии представителей церкви правоохранители проводили осмотр территории и помещений Лавры (для выявления запрещенных к обращению предметов), а также проверяли ряд лиц на территории Лавры (на предмет их возможной причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины).

Инфографика: СБУ

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — объяснила СБУ цель своих действий. Там также отметили, что сегодняшние обыски и мероприятия в Лавре подразумевали несколько задач:

  • недопущение использования лавры как ячейки «русского мира»;
  • проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д.;
  • необходимость обезопасить населения от провокаций и террористических актов.
СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

Отдельно в СБУ подчеркнули, что во время подобных мер соблюдается «принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии», а служба уважает «право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания».

По состоянию на середину дня ни представители лавры, ни следователи СБУ дополнительно не комментировали обыски, сообщило Суспільне.

Стрим Богдана Кутепова из лавры во время обысков:

https://www.facebook.com/kutiepov/videos/512494790921624/

Впоследствии выяснилось, что Киево-Печерская Лавра стала не единственным объектом УПЦ (МП), который сегодня посетили представители СБУ. Аналогичные контрразведывательные меры СБУ также провела в нескольких монастырях и в помещениях епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Ровенской области.

Речь идет о территории:

  • Корецкого Свято-Троицкого монастыря (город Корец, Ровенская область),
  • женского монастыря Волынской иконы Божьей Матери (село Серники Заречненского района Ровенской области)
  • помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП.

По информации Андрея Смирнова, профессора Острожской академии и члена синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ, на территории монастырей в Ровенской области нашли пропагандистские материалы, а также наличные деньги «в сумме 800 тыс. грн и $17 500». Официально данная информация еще не подтверждена.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов НВ
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Смирнов также предположил, что результаты обысков в Киево-Печерской лавре станут известны «уже завтра на Синоде УПЦ».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Z4aGXBCoTsNR4uKzdaMk2M6HxKtwwFXq4CKUcrGuwvN3hzAbKoVcAyqUz3bPJT9Cl&id=825148145

12 ноября в соцсетях опубликовали видео, на котором люди на территории Киево-Печерской лавре пели песню со словами «Звон плывет, плывет над Россиею / Пробуждается матушка-Русь» .

По факту прославления «русского мира» во время богослужения в Киево-Печерской Лавре было начато уголовное производство.

https://www.youtube.com/embed/9Kc9SIw4GI0

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не было богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Читайте также:

CБУ проводит проверку в Киево-Печерской лавре (Фото:СБУ) «ФСБ — основа путинской власти». УПЦ МП через РПЦ контролируется спецслужбами РФ — Бурковский о контрразведывательных мероприятиях в Лавре

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков использовал обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября в качестве повода заявить, что это якобы «очередное звено в цепи военных действий против российского православия». Песков заявил, что украинская сторона якобы давно «воюет с русской православной церковью», хотя именно Московский патриархат с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддержал войну. Несмотря на автокефалию ПЦУ, Патриарх Кирилл называл РФ и Украину «единым пространством Русской православной церкви», а также заявил, что смерть россиян в развязанной Кремлем войне является «жертвой, смывающей все грехи».

Служба Божья Украины: реакция соцсетей на визит СБУ в лавру

Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре, которая годами оставалась главным центром влияния РПЦ в Украине, в украинских соцсетях с юмором комментируют как давно ожидаемое и закономерное событие.

Бывший нардеп Виталий Чепинога отметил, что в Киево-Печерской лавре «с самого утра началась большая праздничная служба: Служба безопасности Украины».

https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga/posts/pfbid0hS1heoMvEBDBCFuYNdvyMdtn4H61dWhTaZzH4hwyAAynJwj2mj4HVeWv5NiE8jLxl

Общественный деятель Сергей Кошман, бывший руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента, подчеркнул «настоящее библейское чудо»: «Впервые в истории вся страна молится о СБУ».

https://www.facebook.com/skoshman/posts/pfbid02TdcR3TecccTdS8dSvqtkE5G8XF39Cmvj2Qgk6D41aCKtnTBNZWUdoSdEhA6NAWEnl

«В ходе обысков в Киево-Печерской лавре бога не обнаружено», — присоединился к волне шуток на тему дня телеведущий и журналист Сергей Иванов.

https://www.facebook.com/applecrysis/posts/pfbid034qWfuWHiVxTYmSDgjWqSaheqy48h5TcWLhiM19UPFs9pT2qUusTkhFyvZVrkd77Al

«Схождением благодатной «пидозры» назвал визит СБУ в Лавру телеведущий Егор Гордеев.

https://www.facebook.com/yegor.gordeev/posts/pfbid0arm5iXDo8H3RdJ7Zc1P7y1twEWDrZov9rgsscoMsAbeM3SQM19x6wARQV65cnnjRl

Журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) предложил шутливый распорядок дальнейших этапов жизни «владыки Павла» после визита «Службы Божьей».

https://twitter.com/MichaelShchur/status/1594997264354787328

Шутливую эстафету продолжил Виктор Бенед с ироническим мини-диалогом:

 — Дядя, почему так много людей возле лавры? Что это за служба сегодня?

 — Служба безопасности.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid0eshuEp55LmfXSpbVefAMYWQAmVpZbbbGkT4D6PjmTiRpjZMBg7srbm4bBQ2T7Xrml?__cft__[0]=AZUyjKdX14R-39AG-gJTUK7fogt6a3EYgIlaaeFxac5oo7pAJUqZkxwz7sG6PvguunTT895QIMefSQeMEGxuGHSQDXEbaFXgAqvG04ZefJtkR5RPChEGkR5GUabMvNOkHWD0QZEjwh4ggdSgIvsadOnJ&__tn__=%2CO%2CP-R

«Лишь появление СБУ способно доказать, что Бог существует. Когда речь идет о Московском патриархате в Киево-Печерской Лавре», — иронизирует журналистка Ольга Лень.

https://www.facebook.com/olga.len.71/posts/pfbid02L7keqNryej5LtbQF6qqbkXMRgEyFasZf5zKoh4CU3i2H3Q5PnoPZ9YNTnrNBnpdTl?__cft__[0]=AZUYvk-VaXoe_cIWvbDYox9NcQGWRqXyadJBULV7xveQEr3iUM6Wf5JfAlgCQ2f65CzFeqnc88OLigL241PY1_qpc7GzHk77EWIja8FBKBkUnVMRHPcbqVtbPjnvgyWwI-Y44SNCyKr-aQOKh6lO-nB8ZFLvnNNF-_vFfoCVSFcC5Q&__tn__=%2CO%2CP-R

«Боже, тебя наконец-то услышали. СБУ наконец добралась до Киево-Печерской лавры», — добавляет еще один угол зрения лидер инициативы Евромайдан-Варшава Наталья Панченко.

https://www.facebook.com/nataszita/posts/pfbid0Tr4a9nb5t3uhaoJNf3rQv9dJYHgngZe4SVWx8fSuA52PaHr6zhDFWT8TAan2c2Utl?__cft__[0]=AZVG1gsE71Vq5Ul_yrV91AkluTyKzgVODK0hjQ3kgSqV6rc6ELr_zyyKm4HFea2QdZ8Z1PV6A7qA2rjH014oBnWvFNUhE_zKCH0_BBnFt2cjYmfId3PahsR1zIvIbJ_5ArU&__tn__=%2CO%2CP-R

Журналист Дмитрий Тузов призвал не называть московский патриархат «церковью», напомнив, что более точным определением было бы признание МП «филиалом ФСБ и ГРУ Минобороны РФ».

https://www.facebook.com/tuzov.dmytro/posts/pfbid035yFrMWe3Nzcyt1LGcZiaKjjuwnF9TY8mp6r7xgzzDGMiQTGbqrc8Qkf3rf6m852El

Среди других шуток — обыгрывание строк из песни Океане Ельзи Не твоя війна.

https://twitter.com/andrii_ge/status/1594987915414802434

Пользователи также обращают внимание на лица настоятелей Лавры во время визита СБУ, которую теперь называют не иначе как «Службой Божьей Украины».

" Какие-то они не очень рады гостям", — заметил журналист Милан Лелич.

https://www.facebook.com/milan.lelich/posts/pfbid0qsiDaoESsqEFHap5dqW8AanZivZWqt6wyRsFPRFenvjjBuGNRFVGEXfhGgkXXguxl
https://twitter.com/technoslav/status/1594960730243358720

«У попов сегодня праздник: полный дом гостей у них», — саркастически отреагировала Лариса Сараган.

https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/pfbid02FTeJiiodBgjshEehHmA84JDxFgWxmCVZpooNtAGFgP8CPvTfNLiCgjbvSd7H1MYl

А у кого-то благодаря СБУ сегодня рождественское настроение.

https://www.facebook.com/roman.sokunov/posts/pfbid02Bi8WcTyGUqY1dET6J35AvzEmVPxynYRFRMgvTwM45LBe5BJ3EeKGMzsJFbrfdetfl?__cft__[0]=AZWZGf9YaTHTcrUQ_ueAXt2eTB-iSLn1NbgiZ_CFHZ6x_-BxbUIGmS6p9GxWxwNpAiQWUxV3pbs8gTO75IjXrw_6--6faQQ1lKKUi2_a6VUAHQiz6Vx3hjtyKCYa3zbfo1XGE9Kh5yHNvsZHlsm-j7cf5czOwfnqwnUES4ijl3kk8g&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Киев Соцсети Служба безопасности Украины (СБУ) Церковь Киево-Печерская Лавра Русский мир УПЦ МП Российские спецслужбы Реакция соцсетей Лучшее из соцсетей Московский патриархат Сюжет НВ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X