«Схождение благодатной пидозры». Что известно об обысках СБУ в Киево-Печерской лавре, которые спровоцировали волну шуток в соцсетях 22 ноября, 16:49 Сюжет Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре, 22 ноября 2022 (Фото:СБУ)

Утренний визит представителей Службы безопасности Украины на территорию Киево-Печерской лавры в столице стал одним из главных событий дня, спровоцировав волну шуток в поддержку расследования против возможных ячеек «русского мира» в Украине.

НВ напоминает, почему работники СБУ оказались в лавре и как на этот счет шутят в соцсетях украинцы.

Могла ли Киево-Печерская лавра быть укрытием для российских спецслужб: что происходит

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Утром 22 ноября в новостных лентах появились фотографии представителей СБУ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Как официально сообщила служба, ее сотрудники проводят там контрразведывательные мероприятия — совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией. Речь идет о системной работе, которую СБУ ведет для противодействия взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Фото: СБУ

Сегодня при участии представителей церкви правоохранители проводили осмотр территории и помещений Лавры (для выявления запрещенных к обращению предметов), а также проверяли ряд лиц на территории Лавры (на предмет их возможной причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины).

Инфографика: СБУ

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», — объяснила СБУ цель своих действий. Там также отметили, что сегодняшние обыски и мероприятия в Лавре подразумевали несколько задач:



недопущение использования лавры как ячейки « русского мира»;



русского мира»; проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д. ;

; необходимость обезопасить населения от провокаций и террористических актов.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Отдельно в СБУ подчеркнули, что во время подобных мер соблюдается «принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии», а служба уважает «право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания».

По состоянию на середину дня ни представители лавры, ни следователи СБУ дополнительно не комментировали обыски, сообщило Суспільне.

Стрим Богдана Кутепова из лавры во время обысков:

Впоследствии выяснилось, что Киево-Печерская Лавра стала не единственным объектом УПЦ (МП), который сегодня посетили представители СБУ. Аналогичные контрразведывательные меры СБУ также провела в нескольких монастырях и в помещениях епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Ровенской области.

Речь идет о территории:

Корецкого Свято-Троицкого монастыря ( город Корец, Ровенская область),

город Корец, Ровенская область), женского монастыря Волынской иконы Божьей Матери ( село Серники Заречненского района Ровенской области)

село Серники Заречненского района Ровенской области) помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП.

По информации Андрея Смирнова, профессора Острожской академии и члена синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ, на территории монастырей в Ровенской области нашли пропагандистские материалы, а также наличные деньги «в сумме 800 тыс. грн и $17 500». Официально данная информация еще не подтверждена.

Смирнов также предположил, что результаты обысков в Киево-Печерской лавре станут известны «уже завтра на Синоде УПЦ».



12 ноября в соцсетях опубликовали видео, на котором люди на территории Киево-Печерской лавре пели песню со словами «Звон плывет, плывет над Россиею / Пробуждается матушка-Русь» .

По факту прославления «русского мира» во время богослужения в Киево-Печерской Лавре было начато уголовное производство.

15 ноября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел признал, что на одном из молебнов в храме люди пели песню о стране-агрессоре России, но заявил, что это не было богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков использовал обыски в Киево-Печерской лавре 22 ноября в качестве повода заявить, что это якобы «очередное звено в цепи военных действий против российского православия». Песков заявил, что украинская сторона якобы давно «воюет с русской православной церковью», хотя именно Московский патриархат с первых дней полномасштабного вторжения РФ поддержал войну. Несмотря на автокефалию ПЦУ, Патриарх Кирилл называл РФ и Украину «единым пространством Русской православной церкви», а также заявил, что смерть россиян в развязанной Кремлем войне является «жертвой, смывающей все грехи».

Служба Божья Украины: реакция соцсетей на визит СБУ в лавру

Обыски СБУ в Киево-Печерской лавре, которая годами оставалась главным центром влияния РПЦ в Украине, в украинских соцсетях с юмором комментируют как давно ожидаемое и закономерное событие.

Бывший нардеп Виталий Чепинога отметил, что в Киево-Печерской лавре «с самого утра началась большая праздничная служба: Служба безопасности Украины».

Общественный деятель Сергей Кошман, бывший руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента, подчеркнул «настоящее библейское чудо»: «Впервые в истории вся страна молится о СБУ».

«В ходе обысков в Киево-Печерской лавре бога не обнаружено», — присоединился к волне шуток на тему дня телеведущий и журналист Сергей Иванов.



«Схождением благодатной «пидозры» назвал визит СБУ в Лавру телеведущий Егор Гордеев.

Журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) предложил шутливый распорядок дальнейших этапов жизни «владыки Павла» после визита «Службы Божьей».

Шутливую эстафету продолжил Виктор Бенед с ироническим мини-диалогом:

— Дядя, почему так много людей возле лавры? Что это за служба сегодня?

— Служба безопасности.

«Лишь появление СБУ способно доказать, что Бог существует. Когда речь идет о Московском патриархате в Киево-Печерской Лавре», — иронизирует журналистка Ольга Лень.



«Боже, тебя наконец-то услышали. СБУ наконец добралась до Киево-Печерской лавры», — добавляет еще один угол зрения лидер инициативы Евромайдан-Варшава Наталья Панченко.

Журналист Дмитрий Тузов призвал не называть московский патриархат «церковью», напомнив, что более точным определением было бы признание МП «филиалом ФСБ и ГРУ Минобороны РФ».

Среди других шуток — обыгрывание строк из песни Океане Ельзи Не твоя війна.

Пользователи также обращают внимание на лица настоятелей Лавры во время визита СБУ, которую теперь называют не иначе как «Службой Божьей Украины».

" Какие-то они не очень рады гостям", — заметил журналист Милан Лелич.

«У попов сегодня праздник: полный дом гостей у них», — саркастически отреагировала Лариса Сараган.

А у кого-то благодаря СБУ сегодня рождественское настроение.