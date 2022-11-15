Прославление «русского мира»: СБУ открыла уголовное дело из-за скандального видео из Киево-Печерской лавры

15 ноября, 10:19
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Поводом для расследования стало видео, на котором прославляют страну-агрессора (Фото:Скриншот видео Mykhailo Omelian/Facebook)

Поводом для расследования стало видео, на котором прославляют страну-агрессора (Фото:Скриншот видео Mykhailo Omelian/Facebook)

По факту прославления так называемого «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

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Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1592419781184872448

Поводом для расследования стало опубликованное в соцсетях видео из храма, на котором прихожане поют:
«Звон плывет, плывет над Россиею,

Видео дня

Пробуждается Матушка-Русь".

https://www.facebook.com/mykhailo.omelian/videos/1148888719064399/?t=20

Как объяснили в СБУ, на фоне российской агрессии против Украины, данные тезисы могут нести пропагандистский характер, в связи с чем указанная запись будет направлена на соответствующую экспертизу.

https://www.youtube.com/embed/mpFQN0MpyR8

«Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников», — рассказали в спецслужбе.

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По словам ее главы Василия Малюка, данный инцидент не должен оставаться без ответной реакции.

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет „пробуждения матушки-руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заверил он после разгоревшегося скандала.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что, если подлинность обнародованного видео из храма будет подтверждена, то в отношении руководителей московского патриархата «необходимо предпринять незамедлительные процессуальные действия».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киево-Печерская Лавра УПЦ МП Российская пропаганда Скандал Московский патриархат Война России против Украины

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