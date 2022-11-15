Прославление «русского мира»: СБУ открыла уголовное дело из-за скандального видео из Киево-Печерской лавры
Поводом для расследования стало видео, на котором прославляют страну-агрессора (Фото:Скриншот видео Mykhailo Omelian/Facebook)
По факту прославления так называемого «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.
Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Поводом для расследования стало опубликованное в соцсетях видео из храма, на котором прихожане поют:
«Звон плывет, плывет над Россиею,
Пробуждается Матушка-Русь".
Как объяснили в СБУ, на фоне российской агрессии против Украины, данные тезисы могут нести пропагандистский характер, в связи с чем указанная запись будет направлена на соответствующую экспертизу.
«Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников», — рассказали в спецслужбе.
По словам ее главы Василия Малюка, данный инцидент не должен оставаться без ответной реакции.
«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет „пробуждения матушки-руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заверил он после разгоревшегося скандала.
В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что, если подлинность обнародованного видео из храма будет подтверждена, то в отношении руководителей московского патриархата «необходимо предпринять незамедлительные процессуальные действия».