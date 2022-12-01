СНБО поручил проверить связь УПЦ с московским патриархатом 1 декабря, 22:46 CБУ в ноябре начала проводить проверки в церквях УПЦ (МП) (Фото:СБУ)

Президент Владимир Зеленский в обращении в четверг, 1 декабря, рассказал об итогах заседания СНБО. Совет поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом и при необходимости принять меры.

По словам главы государства, СНБО рассмотрел «многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором».

Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабинету министров внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния в РФ».

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Также СНБО поручил обеспечить проверку оснований и соблюдение условий пользования «религиозными организациями» имуществом на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Еще одно решение СНБО — все органы, которые занимаются обеспечением нацбезопасности, должны активизировать обнаружение и борьбу с деятельностью российских спецслужб в религиозной среде Украины и ввести персональные санкции. Фамилии, по словам президента, скоро опубликуют.

Зеленский также анонсировал реформу Госслужбы по этнополитике и свободе совести, которая должна «дать ей возможность реально защищать права и законные интересы украинцев и государства».

«Этими и другими решениями мы гарантируем Украине духовную независимость», — подчеркнул он.



22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии и сообщили о подозрении.



В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

