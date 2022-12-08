Проверки УПЦ МП в четырех областях: СБУ нашла паспорта РФ, «флаги Новороссии» и «документы» оккупационных администраций 8 декабря, 15:13 На территории одной из епархий нашли «флаг Новороссии» (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины проверила объекты УПЦ МП в Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. На территории епархий нашли российские паспорта, выданные во время оккупации территорий Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Facebook, спецслужбы также нашли прокремлевскую литературу, «документы» оккупационных администраций и флаги террористических организаций «Л/ДНР» и «Новороссии».

Видео дня

Во время проверки было установлено, что во время захвата Херсона войсками РФ местный архимандрит настоятель Успенского собора присутствовал в кремлевском зале во время объявления аннексии четырех украинских регионов.

За несколько дней до освобождения областного центра священник в сопровождении российских оккупантов скрылся на захваченных территориях юга Украины.

На территории собора также обнаружили коллекцию икон, похищенных россиянами из здания почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона.

В церковных помещениях найдены пропуска, выписанные на имя «федерального советника военно-гражданской администрации РФ».

В монастыре в Черкасской области правоохранители нашли флаг так называемой «Новороссии» и библиотеку с пропагандистской литературой российских авторов.

СБУ также проверяет контакты с РФ бывших уголовников, они проживали в одном из монастырей Житомирской области.

В другом монастыре удалось найти человека, который с 2020 года находился в общегосударственном розыске как без вести пропавший.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ МП в Ровенской области.

Это произошло после обнародования скандального видео на одном из богослужений, где прославлялась Россия.

По факту прославления «русского мира» во время богослужения московского патриархата в Киево-Печерской Лавре начато уголовное производство.

После этого начались проверки на объектах УПЦ МП во всех регионах Украины.