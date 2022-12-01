Прославляли Россию на службе. СБУ сообщила священнику Лавры о подозрении 1 декабря, 15:51 Священник подозревается в оправдании российской агрессии (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины в четверг, 1 декабря, сообщила о подозрении организаторам службы в Киево-Печерской Лавре, во время которой прославляли страну-агрессора и «русский мир».

Как сообщает пресс-служба СБУ, противоправность действий одного из священников и его «сообщников», которые участвовали в службе, подтвердили экспертные исследования. Их подозревают в правонарушениях по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 436−2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное группой лиц).



Видео дня

«Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет „пробуждения матушки-руси“, должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — заявлял ранее глава СБУ Василий Малюк.

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру и монастырь УПЦ (МП) в Ровенской области. Это произошло после публикации скандального видео с одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители открыли уголовное дело.



15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели песню о стране-агрессоре, но заявил, что это было не богослужебное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет». Священнику после этого запретили служить литургии.

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

