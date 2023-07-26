Дело Борисова: какой рекорд установил одесский военком, почему его не трогали несколько месяцев и какие подозрения ему объявили 26 июля, 13:47 Евгений Борисов в зале суда, 25 июля 2023 года (Фото:Державне бюро розслідувань via Facebook)

Глава НАПК Александр Новиков в интервью Radio NV рассказал подробности о скандальном деле одесского военкома Евгения Борисова.

В эфире Radio NV Новиков отметил, что НАПК выявило рекордную сумму незаконного обогащения, связанную с Борисовым — 188 млн гривен.

Глава НАПК также сообщил, что Борисову объявили подозрение не только в незаконном обогащении, но и в неявке вовремя военнослужащего на службу во время военного положения (ст. 407 Уголовного кодекса, санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет) и в уклонении от несения обязанностей военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса, санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет).

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Отвечая на вопрос о том, могли ли правоохранительные органы работать быстрее — ведь информация об активах близких родственников Борисова за границей появилась еще несколько месяцев назад — Новиков объяснил, что в течение этого времени длилась процедура получения доказательств.

«Мы проанализировали данные, которые получили из пограничной службы, о пересечении границы теми лицами, которые якобы 4,2 миллиона гривен предоставили заем Борисову. Это требовало от нас выяснения, находились ли они в Одессе. Мы выяснили это все. Это заняло определенное время, несколько месяцев. Мы по каждому лицу, которое якобы занимало эти средства, проанализировали данные о доходах за 20 лет. Это мы сделали за два месяца. Проанализировали и доказали, что они не имели соответствующих средств, чтобы предоставить такие займы. Мы также получили информацию, что мать и теща Борисова вообще не имеют водительского удостоверения, хотя за последние полгода купили транспортных средств на десятки миллионов гривен. Все это требует определенного времени», — рассказал он.

25 июля суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Прокуратура просила арест без права на внесение залога. В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

Борисов в суде не признал вину, заверил, что от следствия не скрывался и сам добровольно приехал из Одессы в Киев, а задержали его возле главного следственного управления ГБР, куда он направлялся с адвокатами. Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.