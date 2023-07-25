Интервью с главой НАПК — о поисках коррупционеров в военкоматах и западном бизнесе, который работает в РФ, но ждет скорой победы Украины 25 июля, 17:54 NV Премиум Александр Новиков (Фото:Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — НАПК / Facebook)

22 июля ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

24 июля Борисова задержали в Киеве.

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Впоследствии Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку образа жизни руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

Глава НАПК Александр Новиков в интервью Radio NV рассказал, как борются с коррупцией в украинской армии.

— Где находится бывший военком Евгений Борисов?

— Хочу сказать, что не только рекордная сумма незаконного обогащения обнаружена НАПК, связанная с господином Борисовым, — это 188 миллионов; но и рекордная реакция правоохранительной системы и следователей Государственного бюро расследований.

19 [июля] мы направили материалы в ГБР, 22-го, то есть в субботу, уже работники ГБР сообщили о подозрении господину Борисову. И 24 [июля] Евгений Борисов задержан в городе Киеве.

Мы надеемся, что на все факты коррупции реагирование будет таким же быстрым. И также уверены, что Государственное бюро расследований быстро направит уголовное производство в суд и мы получим приговор по этому делу с конфискацией имущества.

— Сейчас Борисов находится в СИЗО?

— С этим вопросом необходимо обратиться в Государственное бюро расследований. По нашей информации, он [только 24 июля] задержан, а это значит, что именно там он должен находиться.

— Какие шансы у него выйти под залог? Я так понимаю, что денег у Борисова хватает.