Суд арестовал бывшего военного комиссара Одессы Борисова на два месяца с возможностью внести залог 25 июля, 19:43 Евгений Борисов в зале суда, 25 июля (Фото:Никита Галка / Суспільне)

Во вторник, 25 июля, суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Прокуратура просила арест без права на внесение залога. В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.

Видео дня

Борисов в суде не признал вину, заверил, что от следствия не скрывался и сам добровольно приехал из Одессы в Киев, а задержали его вблизи главного следственного управления ГБР, куда направлялся с адвокатами. Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.