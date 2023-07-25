Суд арестовал бывшего военного комиссара Одессы Борисова на два месяца с возможностью внести залог
Евгений Борисов в зале суда, 25 июля (Фото:Никита Галка / Суспільне)
Во вторник, 25 июля, суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.
Об этом сообщает Суспільне из зала суда.
Прокуратура просила арест без права на внесение залога. В суде прокурор заявил, что Борисов скрывался от следствия, менял номер телефона и адрес.
Борисов в суде не признал вину, заверил, что от следствия не скрывался и сам добровольно приехал из Одессы в Киев, а задержали его вблизи главного следственного управления ГБР, куда направлялся с адвокатами. Адвокаты просили суд отказать прокуратуре и избрать ему меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.
Скандал с военкомом Борисовым — что известно
В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.
УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».
Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.
28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.