«Дьявол носит Prada». В соцсетях узнали стоимость одежды, в которой предстал перед судом одесский военком Борисов 26 июля, 13:11 Сидя на скамье подсудимых, Евгений Борисов был одет на более чем тысячу евро (Фото:t.me/graty_me)

В соцсетях установили, в одежде каких брендов предстал перед судом начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Евгений Борисов.

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Так называемый военком оказался на скамье подсудимых по подозрению в злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Согласно данным следствия, Борисов наладил коррупционную схему, суть которой состояло в вымогательстве взяток за освобождение военнообязанных от призыва.

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Кроме того, ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что подозреваемый купил и записал на свою мать-пенсионерку виллу в испанской Марбелье стоимостью почти 4 млн евро.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов рассказал, что жена Борисова в 2022-м купила себе Mercedes-Benz G63 AMG за восемь миллионов гривен, продав до этого за шесть миллионов Mercedes-Benz GLS 580 2020 года выпуска.

В свою очередь, пользователи соцсетей считают, что о роскошном способе жизни фигуранта коррупционного скандала можно судить также и одежда, в которой он был задержан и доставлен в суд.

В частности, в Telegram-канале Шляхта, сообщили, что Борисов был одет в поло Etro стоимостью около 350 евро, брюки Hugo Boss за 120 евро и туфли Prada — 680 евро.

Фото: t.me/shliakhta

И можно только представить, какие еще бренды и на какую сумму можно найти в гардеробе этого «модника».