Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК 4 июля, 12:36 Главнокомандующий ВСУ/Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил новым начальником Одесского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Александра Охрименко. Он заменит на должности уволенного Евгения Борисова, у которого нашли виллу в Испании.



Об этом он сообщил во вторник, 4 июля.

До назначения Охрименко был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Залужный назвал его «одним из лучших военных командиров».

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«Александр — боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и родине», — рассказал генерал.

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