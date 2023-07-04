Залужный назначил нового начальника Одесского областного ТЦК

4 июля, 12:36
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Главнокомандующий ВСУ/Telegram

Главнокомандующий ВСУ/Telegram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил новым начальником Одесского областного территориального центра комплектования (военкомата) полковника Александра Охрименко. Он заменит на должности уволенного Евгения Борисова, у которого нашли виллу в Испании.

Об этом он сообщил во вторник, 4 июля.

До назначения Охрименко был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Залужный назвал его «одним из лучших военных командиров».

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«Александр — боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и родине», — рассказал генерал.

Новость дополняется.

Редактор: Катерина Денисова
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