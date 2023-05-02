Мосийчук заявил, что передал НАБУ доказательства относительно испанской недвижимости одесского военкома Борисова 2 мая, 14:26 Евгений Борисов дает комментарий АрміяInform в ноябре 2020 года (Фото:armyinform.com.ua)

Экс-нардеп Игорь Мосийчук в эфире Radio NV заявил, что передал Национальному антикоррупционному бюро доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, приобретенной во время действия военного положения в Украине главным одесским военкомом Евгением Борисовым.



Как отметил Мосийчук, в интервью Radio NV, о Брисове удалось собрать информацию по пяти эпизодам, свидетельствующим о его недобросовестности.

Первый из них – завоз как гуманитарной помощи и использование им дорогого автомобиля.

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Второй — проживание в течение почти года «его семьи сначала в арендованном имуществе за пять тысяч евро в месяц, что не соответствует состоянию семьи».

Третий – приобретение матерью Борисова «элитного дома в Марбелье стоимостью 3,95 миллиона» евро, в право собственности которым она, по словам Мосийчука, вступала в присутствие сына.

Четвертый – отдых Евгения Борисова в Марбелье во время действия военного положения с 22 декабря 2022 по 18 января 2023 года.

Пятый – приобретение женой Борисова в январе 2023 года офиса «в одном из самых крутых офисных центров в Марбелье».

«Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства, когда выезжал, через какое КПП, как автомобили ввозились, как имущество. … То есть, мы с коллегами имеем относительно него полный пакет документов, пакет видео- и фотодоказательств, я передал их в НАБУ. В первый день, когда я сделал первую публикацию, в этот день Национальное антикоррупционное бюро получило документы по этому негодяю и его состоянию», — заявил Мосийчук.

По словам бывшего нардепа, он также располагает информацией, что этим делом занимаются представители спецслужб.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость - дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

«Юридическим сопровождением сделки с недвижимостью занимался известный агент по недвижимости, обслуживающий все операции российских клиентов в упомянутом регионе. Таким образом следует предположить, что военком может стать (если еще не стал!) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ», — отметил Мосийчук.

Он рассказал, что Надежда Борисова является основателем и бенефициаром ООО Юг, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 тысяч грн в год на трех учредителей.

«Таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года!» — подчеркнул бывший нардеп.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса - до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса - Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.