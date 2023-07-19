Одесский экс-военком Борисов незаконно «заработал» 188 миллионов, называет деньги «ссудами» — НАПК 19 июля, 14:35 Евгений Борисов (Фото:armyinform.com.ua)

Бывший руководитель Одесского областного военкомата Евгений Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен. Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил во время брифинга в среду, 19 июля.



Он рассказал, что НАПК и другие правоохранительные органы проверяют весь руководящий состав территориальных центров комплектования (ТЦК — бывшие военкоматы). По словам Новикова, уже готов вывод о незаконном обогащении Борисова.

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«Это фактически рекордный вывод установления фактов незаконного обогащения — 188 миллионов. Даже только один объект, купленный в Испании, стоит 3 700 000 евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько — все стоимостью от полумиллиона евро», — заявил глава НАПК.

Борисов утверждает, что эти деньги — «ссуды» и получил он их от «разных предпринимателей», говорит Новиков. Например, по версии бывшего военкома, одна из них — якобы от совладельца ночного клуба Ибица. Подтверждений этому, по словам главы НАПК, нет.

«Более того, отдельные соглашения о ссудах предоставлены нам якобы в качестве подтверждения наличия средств вообще подписаны в Одессе этими гражданами, которых не было в городе на момент подписания. Это вопиющий факт», — подчеркнул он.



Кроме этого, разоблачили организацию каналов для незаконного выезда за границу. Все материалы направят правоохранительным органам, заявил Новиков.

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.

