С наступлением весны 2023. Сколько продлится мобилизация и кого призывают первыми 27 февраля, 14:10 Мобилизация 2023 — как выдают повестки и кого мобилизуют первыми с 1 марта (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине военное положение и мобилизацию продлили до конца мая 2023 года. Повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет. Рассказываем, сколько продлится мобилизация и какие особенности призыва весной.

Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, пригодные по здоровью. Порядок проведения мобилизации регулируется законом О мобилизационной подготовке и мобилизации и Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту, утвержденное постановлением КМУ № 352 .

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Состояние пригодности здоровья определяют военно-врачебные комиссии, созданные при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Особенности проведения военно-врачебной комиссии в ТЦК предусмотрены Приказом № 402 Министерства обороны об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Общая мобилизация — что это

Общая мобилизация — это механизм пополнения рядов Вооруженных сил и перевод всех отраслей для удовлетворения потребностей во время особого или военного положения. Она провозглашается по всей территории.

Мобилизация касается всех органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, органов и сил Гражданской обороны Украины, отраслей национальной экономики, государственных и частных предприятий, учреждений и организаций.

В Украине общую мобилизацию можно продлить на 90 дней, она длится с 24 февраля 2022 года.

Кого мобилизуют в Украине

В Украине призыву подлежат все граждане, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе.

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Роман Горбач сообщил, что призываются военные с опытом и специалисты без опыта.

«Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям», ― говорит Роман Горбач.

Военнообязанные лица должны приходить по вызову ТЦК для постановки на военный учет и определение назначения на военное время.

До этого Роман Горбач подчеркнул, что сейчас призывают также ограниченно пригодных лиц, имеющих заболевания, которые вызывают умеренные нарушения функций организма.

Какие волны мобилизации

ВСУ не подтверждает, что в Украине существуют какие-либо волны мобилизации, общая мобилизация провозглашена вместе с военным положением и продолжается непрерывно с 24 февраля 2022 года. Призываются все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, имеющие опыт службы, важные специальности и пригодные по состоянию здоровья.

Роман Горбач подчеркнул, что мобилизация происходит постоянно и непрерывно.

«Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе», — пояснил он.

Сколько продлится мобилизация в Украине

Глава Львовского территориального центра комплектования Александр Тищенко пояснил, что мобилизацию продлили в Украине до 20 мая, поэтому на данный момент мобилизация будет длиться до 20 мая.

«Согласно Указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так, продолжаются мобилизационные мероприятия», ― подчеркнул он.

Кто имеет право вручать повестку

Как сообщил Министр обороны Алексей Резников УП, ТЦК выдают повестку всем мужчинам призывного возраста, считающимся живыми и здоровыми.

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Для этого у них должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК по указанным фамилиям лиц. Либо распоряжение управляющего ТЦК для управления компании, учреждения, организации.

Где выдают повестки в Украине

«Законодательством на сегодняшний день не определен порядок, где можно или нельзя вручать повестку. Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства», — говорит глава ТЦК Александр Тищенко.

Поэтому повестки могут издаваться и в развлекательных заведениях — клубах, кафе, ресторанах и на курортах, и просто в магазинах под домом.

Отказ от повестки

В случае отказа от повестки гражданину могут доказать его обязанности в присутствии двух свидетелей и предложить подписать отказ.

В случае, если процедура вручения повестки состоялась с нарушением, лицо имеет право фиксировать это и указать в отказе от повестки и присутствии свидетелей.

Представители полиции и/или работники ТЦК или военные ВСУ не имеют права задерживать лицо и против его воли доставлять его в отделение или в ТЦК.