Выплаты 100 тысяч раненым. Кто может получить единовременную выплату на лечении 22 февраля, 15:18 Выплаты военным за ранения — кто может получить 100 тысяч гривен и какие нужны документы (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военным в Украине изменили порядок начисления дополнительных выплат. Рассказываем, кто может получить одноразовую выплату за ранения и какие документы необходимы для оформления.

Военные, получившие ранения и проходящие лечение в госпиталях и больницах, получают свою зарплату, которая назначена им по званию и должности на момент ранения, а также имеют право на одноразовую выплату в зависимости от степени ранения.

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Как сообщает адвокат Наталья Лисова, денежное довольствие выплачивается по последним штатным должностям, которые военные занимали за весь период освобождения от исполнения служебных обязанностей в связи с болезнью, непрерывного пребывания на лечении в больничных учреждениях и в отпуске для лечения в связи с болезнью согласно заключению военно-врачебной комиссии, но не более четырех месяцев со дня выбытия из воинской части

Единовременные выплаты за ранения получают:

лица офицерского состава;

лица рядового состава,

лица сержантского и старшинского состава;

В том числе находящиеся в распоряжении и те, кто на день выбытия на лечение освобожден от должностей.

Исключения могут быть случаи, когда законом Украины предусмотрено более длительное пребывание в больницах.

« Денежное довольствие в этом случае исчисляется исходя из оклада за воинское звание, должностного оклада, надбавки за выслугу лет, ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия (кроме вознаграждений и морского денежного довольствия)», ― объясняет она.

Денежное довольствие военнослужащим после четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении и в отпуске для лечения в связи с болезнью выплачивается, если такое пребывание предусмотрено законодательством и продлено решением командира соединения, руководителя органа военного управления высшего уровня на основании заключения больничного учреждения (ВВК).

Выплата дополнительного вознаграждения во время лечения

Дополнительное вознаграждение выплачивается в случае получения инвалидности:

вследствие ранения полученного им при исполнении обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы, или установления инвалидности лицу после увольнения с военной службы;

заболевания, связанного с прохождением им военной службы, или установление лицу, уволенному с военной службы, инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы;

в результате ранения ( контузии, травмы или увечья), причиненного военнослужащему срочной службы, военнообязанному или резервисту во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончания собрания, прохождения службы в военном резерве, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения такого собрания, службы в военном резерве;

Также, единовременная дополнительная выплата предусмотрена в случае частичной потери трудоспособности без установления инвалидности ― выплачивается в зависимости от степени потери трудоспособности, устанавливаемой медико-социальными экспертными комиссиями.

Дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн. выплачивается военнослужащим в связи с ранением, связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения (в том числе зарубежных), ― со дня получения такого ранения, включая время перемещения в больничное учреждение (в том числе из одного больничного учреждения здравоохранения в другое), либо находятся в отпуске для лечения после тяжелого ранения по заключению (постановлением) ВВК (Лечебно-экспертной комиссии).

Выплата военным за ранение ― документы

Основанием для издания приказа о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в связи с ранением, связанным с защитой Родины, есть справка об обстоятельствах травмы, выданная командиром воинской части, где проходит службу или находится в командировке военнослужащий.

Она содержит информацию об обстоятельствах получения военнослужащим ранения при защите Родины. Такая справка выдается согласно приказу командира воинской части.

Документы для оформления выплаты перечислены в Порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве

Военнослужащий, получивший ранение без установления инвалидности, собирает следующие документы:

заявление о выплате единовременного денежного пособия в связи с установлением инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности;

заверенная копию справки в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссией об установлении группы инвалидности или процента потери трудоспособности с указанием причинной связи инвалидности или потери трудоспособности.

Вместе с заявлением подаются следующие копии документов:

постановление соответствующей ВЛК по установлению причинной связи ранения ( контузии, травмы или увечья), заболевания;

контузии, травмы или увечья), заболевания; документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах ранения ( контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения телесного повреждения;

контузии, травмы или увечья), в частности о том, что оно не связано с совершением лицом уголовного или административного правонарушения или не является следствием совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, или умышленного причинения телесного повреждения; документ ( соответствующие страницы при наличии), что удостоверяет личность ( паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, вид беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите), с данными о фамилии, имени и отчестве ( при наличии) лица и о регистрации места жительства ( при наличии);

соответствующие страницы при наличии), что удостоверяет личность паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, вид беженца, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите), с данными о фамилии, имени и отчестве при наличии) лица и о регистрации места жительства при наличии); документ, удостоверяющий регистрацию физического лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков, выданного органом доходов и сборов ( для физического лица, которое по своим религиозным убеждениям отказывается от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий орган доходов и сборов и имеет отметку в паспорте гражданина Украины, ― копию страницы паспорта с такой отметкой).

« Руководителями ВЛК заведений здравоохранения в системе Министерства обороны Украины во время предоставления рекомендаций о необходимости отпуска по состоянию здоровья военнослужащим, получившим ранения во время защиты Родины, после окончания стационарного лечения в военном ( гражданском) больничном заведении ( в том числе зарубежном) одновременно предоставляются медицинские выводы о степени тяжести ранения для принятия решения командирами воинских частей этих военнослужащих по предоставлению им отпуска для лечения после тяжелого ранения и выплаты вознаграждения в размере 100 000 гривен за время этого отпуска», - подчеркнула Наталья Лисова.

Зачисление в распоряжение командира во время лечения

Зачисление военнослужащих приказом по личному составу в распоряжение командира допускается, если они находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной в особый период.

Денежное довольствие военнослужащим ( кроме срочной службы), зачисленным в распоряжение соответствующих командиров, выплачивается в размере денежного довольствия, которое военнослужащие получали по занимаемым должностям до зачисления в распоряжение, но не более двух месяцев. Денежное довольствие военнослужащим после нахождения в распоряжении более двух месяцев выплачивается в размере оклада за воинским званием и надбавки за выслугу лет, за исключением случаев продления сроков выплаты по решению Министра обороны Украины.