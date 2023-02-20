Комитет Верховной Рады инициировал заседание из-за резонансных случаев во время мобилизации 20 февраля, 04:36 Федор Вениславский рассказал, что повестку также получил один из нардепов (Фото:Верховная Рада Украины)

Представитель президента в парламенте и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский заявил о проведении заседания из-за резонансных случаев во время мобилизации.



Об этом сообщает Укринформ.

«К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют», — заявил он.

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Он отметил, что на следующей неделе комитет заслушает руководителей на уровне Вооруженных сил Украины, отвечающих за мобилизационные меры. Вениславский сообщил, что недавно повестку получил на улице один из народных депутатов.

«Кстати, могу сказать, не называя фамилии, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку. Это свидетельствует о происходящем как не о совсем квалифицированной процедуре», — заявил Вениславский.