Часть украинцев потеряли бронирование. Можно ли возобновить отсрочку от мобилизации на работе

24 февраля, 13:06
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Бронирование работников 2023 — кто потерял отсрочку и как можно оформить бронирование (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Бронирование работников 2023 — кто потерял отсрочку и как можно оформить бронирование (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине в конце января были приняты новые правила бронирования от мобилизации на работе. Некоторые бронирования утратили силу, а граждане могут быть мобилизованы. Рассказываем, почему так произошло и можно ли возобновить бронирование.

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В Украине 27 января приняли Постановление КМУ № 76 Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время. Как указано в постановлении, некоторые другие постановления утратили силу из-за его введения в действие.

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Заявки на бронирование, которые подали до 27 января и по которым не было приказа Министерства экономики, потеряли свою актуальность. Постановлением КМУ №76 отменено постановление №194 от 03 марта 2022 года, из-за чего аннулируются некоторые бронирования. В новом документе описан процесс подачи бронирования и количество работников, имеющих на это право.

Бронирование от мобилизации – кто имеет право на отсрочку

Представление новых заявлений должно осуществляться в соответствии с порядком правительственного определения № 76.

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Предприятия получают право на бронирование работников, если входят в одну из следующих категорий:

  • предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
  • предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;
  • предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как подавать списки на бронирование от мобилизации

Новый порядок предусматривает, что бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время. Они должны быть согласованы с Генеральным штабом ВСУ.

Порядок бронирования включает следующие шаги:

  1. представление списка военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время в соответствующий государственный орган.
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Список подается в бумажной и/или электронной форме. Его форма приведена в приложении 1 к Порядку № 76. К списку прилагаются:

  • обоснование, описанное в Порядке;
  • справка о количестве военнообязанных по форме согласно приложению 2 Порядка №76.
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2. соответствующий государственный орган власти, получивший документы от работодателя, должен проверить список и данные и соответствие работников, указанных в нем.

3. После проверки Список подают на согласование Генеральному штабу ВСУ.

4. Генштаб ВСУ после проверки полученных документов представляет согласованные Списки в Минэкономики.

5. Минэкономики принимает решение о бронировании военнообязанных после проверки Списков и обоснований.

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Решение о бронировании Минэкономики рассылает органам государственной власти, другим государственным органам, которым представлены списки, а также Генштабу ВСУ.

6. Генштаб ВСУ доводит решение Минэкономики до сведения соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Срок – в течение трех дней;

7. Орган местного самоуправления, предприятие, учреждение и организация выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики (по форме согласно приложению 3 к Порядку № 76) под подпись в ведомости выдачи бланков специального военного учета, составленной по форме согласно приложению 4.

Сколько работников можно бронировать и подавать в ТЦК

Выписку заверяет подписью и печатью (в случае ее наличия) руководитель и она является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

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После получения ответа на бронирование, работодатель в пятидневный срок со дня выдачи выписки военнообязанному направляет в ТЦК уведомление о бронировании по форме из приложения 5 к Порядку № 76. Тогда работник зачислен на специальный военный учет.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять не более 50% количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления Списка. Для бронирования большего количества работников необходимо подавать соответствующее обоснование.

Полученный работником выписка является документом, при предъявлении которого работники ТЦК не выписывают повестку на улице.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины бронирование от мобилизации

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