Чтобы не упустили болезни. Как подготовиться к ВЛК и какие документы нужно принести в ТЦК 24 февраля, 16:00 ВЛК 2023 — как готовиться к прохождению медкомиссии во время усиленной мобилизации (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине второй год идет военное положение и всеобщая мобилизация. Повестки выдают на улицах и ТЦ, а также изменились правила учета. Рассказываем, почему могут мобилизовать человека с болезнью и как человеку с тяжелыми заболеваниями подготовиться к ВЛК.

Общая мобилизация продолжается с 24 февраля 2022, повестки раздают на улицах всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Те, кто годен к исполнению воинского долга, мобилизуются в армию.

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Однако из-за спешки и нехватки специалистов часто повестки или выдаются сразу об уточнении данных и на медкомиссию или лиц могут доставить в территориальные центры комплектования силой для прохождения военно-врачебных комиссий.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский в интервью Укринформ рассказал, что планируется реформа ВВК. Украина не была готова в некоторых организационных вопросах к мобилизации и военному положению, поэтому сейчас несовершенная процедура вызывает несколько побочных проблем.

«Очевидно, что есть глупые и устаревшие подходы в прохождении ВЛК. Например, когда человек с инвалидностью, без конечностей, вынужден раз в полгода свидетельствовать, что он все еще имеет инвалидность. Это глупость, от которой мы будем точно отказываться. Комитет уже наработал законодательные изменения, которые должны решить этот вопрос, чтобы не издеваться над людьми и не выставлять себя недоразвитой страной», ― подчеркнул он.

Кроме того, большой поток людей создает очереди, в том числе для раненых военнослужащих.

А бюрократия и отсутствие единой электронной системы создают возможности коррупции.

Согласно Приказу Минобороны № 402 от 2008 года, медицинское освидетельствование военнообязанных, призывников и резервистов проводится в рамках военно-врачебной экспертизы, определяющей пригодность по состоянию здоровья к военной службе.

«Основными задачами военно-врачебной экспертизы являются: отбор граждан Украины, пригодных по состоянию здоровья к военной службе, для укомплектования Вооруженных Сил Украины», ― указано в приказе.

«Военные врачебные комиссии работают только тогда, когда ты хочешь подписать контракт. Вот тогда они работают по полной: надо пройти всех врачей, если у тебя все же найдут какие-то проблемы со здоровьем, могут и забраковать. А в случае мобилизации… Ну что тут говорить, Родине нужны люди. Идет конвейер и просто нет времени разбираться», — сказал военный психолог Алексей Скритач Апострофу.

Кроме того, есть случаи, когда в ТЦК не формировали медкомиссии или врачей не хватает, потому что их мобилизовали. Кроме того, люди могут не оформлять инвалидность по своим болезням, если ведут работу на дому, и болезнь не мешает образу жизни.

В условиях, когда мало времени или мало людей, врачи не разбираются с каждым случаем отдельно, и отправляют на фронт больных людей. Такие люди являются дополнительной нагрузкой в воинских частях, и когда лицо не может выполнять свои обязанности, уволить его со службы очень трудно — для прохождения всех комиссий могут потребоваться недели или месяцы.

Как готовиться к ВЛК, если есть настоящие проблемы со здоровьем

Эксперты советуют брать процесс в свои руки и предоставить врачам исчерпывающую информацию о состоянии здоровья, если с ним есть проблемы. Справки о болезнях, выписках, заключениях, которые есть в отношении болезни, нужно сразу предъявить врачу.

«Не надо рассчитывать, что внимательная и добрая медкомиссия будет тебя тщательно обследовать и сама искать, что у тебя не так со здоровьем. Нет. Это не их функция. Их функция как можно скорее определить, пригоден или нет. Поэтому ты должен сам принести все накопившиеся у тебя диагнозы и жаловаться. Заботьтесь о своем здоровье сами и акцентируйте внимание ВЛК на своих диагнозах. Ждать, что сама ВЛК проявит такую инициативу — не стоит», — объяснил экскомандир роты батальона Айдар Евгений Дикий.

Адвокат Дмитрий Бузанов дал несколько советов по подготовке к прохождению ВЛК.

«Если у человека проблемы со здоровьем, то понятно, что его наблюдает врач. Амбулаторная карта может быть в медучреждении, но какие-то выписки с диагнозами можно попросить себе на руки», ― говорит он.

Возможности стоит сделать следующие шаги:

приготовить документы с актуальной информацией о состоянии своего здоровья и последних исследованиях болезней;

следует держать при себе документацию о болезнях — на случай доставки в ТЦК военными и полицией;

если человека заставляют пройти « экспресс"-медосмотр — лучше отказаться и зарегистрировать жалобу;

экспресс"-медосмотр — лучше отказаться и зарегистрировать жалобу; если для прохождения ВЛК доставили силой, следует попросить проходить ВЛК в другой день, чтобы показать все документы, подтверждающие болезни.

«Силой пройти медосмотр заставить не могут. Конечно, не стоит отказываться совсем, а просить повестку на другой день, чтобы иметь возможность собрать документы», — объясняет адвокат.

можно самому пройти обследование в гражданском медучреждении накануне визита в ТЦК и иметь на руках заключение о болезнях.

«При этом желательно обращаться в коммунальные учреждения, потому что члены ВЛК, как правило, работники коммунальных учреждений здравоохранения: городских и районных поликлиник. И не исключено, что на медкомиссии в военкомате призывник и врач, обследовавший его в коммунальной больнице, встретятся», — подчеркнул юрист.