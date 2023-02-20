Есть одно условие. Какой порядок вручения повесток на работе по новым правилам 20 февраля, 17:43 Мобилизация в Украине — при каких условиях на работе должны выдавать повестки в ТЦК (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине изменились правила ведения военного учета и вручения повестки. Рассказываем, какие права и обязанности у работодателей и в каком порядке они выдают повестки во время мобилизации .

В Украине согласно новым правилам учета по Постановлению 1487 в 2023 году работодатели не только должны вести военный учет работников, принять на работу или обучение военнообязанное лицо могут только после взятия его на военный учет. А девушек, которые учатся по медицинским специальностям, берут на военный учет на последнем курсе обучения.

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Работодатели также обязаны подавать в территориальные центры комплектования и информировать о взятии на работу и увольнении работников, а также предоставлять информацию о них, пока они считаются работниками компании:

работодатели отправляют в 7-ми дневный срок в ТЦК информацию о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения военнообязанного;

работодатели должны осуществлять оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в ТЦК и выдавать повестки.

Однако выдача повесток на работе осуществляется по прописанным правилам.

Если работодатель получил распоряжение от ТЦК, он обязан:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении ПВР, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и отправить копию приказа (распоряжения) в трехдневный срок в соответствующий ТЦК;

вручить ПВР повестки о явке по вызову в ТЦК;

письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов (распоряжений) соответствующим ТЦК о лицах из числа ПВР, временно нетрудоспособных, находящихся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием ПВР в соответствующий ТЦК;

То есть работодатель может осуществлять оповещения и вручать повестки своим подчиненным, но только если получил соответствующее распоряжение от начальника ТЦК.

Проверка бизнеса по военному учету работников

Как сообщают NV юристы советники Asters Юна Потемкина и Антон Синцов, прядок также предусматривает возможность проведения проверок состояния организации и ведения бизнеса военного учета ПВР. Предполагается преждевременное — не позднее чем за 10 дней до начала проверки — доведение до бизнеса целого ряда вопросов, в частности:

наличие ответственных за военный учет и принадлежность ведения военного учета;

трудовая дисциплина при принятии на работу и увольнении и соответствующее информирование ТЦК;

состояние обеспечения оповещения и прибытия ПВР в соответствующие ТЦК;

организация, состояние и результаты сверки учетных данных по ТЦК;

состояние доведения в ПВР Правил военного учета под личную подпись и контроль за их выполнением;

организация и состояние бронирования военнообязанных, работающих на предприятии;

организация и результаты устранения недостатков, выявленных при проведении предварительных проверок состояния военного учета.

Ответственность бизнеса за нарушение правил военного учета

В части ответственности бизнеса Порядок ограничивается общими формулировками «несут ответственность по закону».

Такая ответственность установлена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает за нарушение законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию наложения штрафа на должностных лиц (в зависимости от уровня нарушения) от 3 400 до 8 500 грн .

«Хотя размер финансовой санкции относительно невелик, однако мы не исключаем, что привлечение к ответственности должностного лица будет осуществляться ТЦК путем наложения одной санкции за каждое отдельно взятое нарушение каждой отдельно взятой обязанности», ― подчеркнули эксперты.