Для «объективной оценки». Повестки во время мобилизации будут выдаваться по новому принципу 24 февраля, 09:00 Мобилизация 2023: повестки на уточнение данных и ВЛК будут выдаваться по новому принципу (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военные объяснили, что, когда в Сеть попадает видео с силовой выдачей повесток, зачинщиком бывает военнообязанных, но на видео попадает только сам конфликт, поэтому планируются изменения в особенности процедуры выдачи повесток.

После того как в Сеть попало видео из Одессы с попыткой насильственного вручения повестки, поднялось обсуждение в Сети, на что отреагировали военные ВСУ.

Работники территориальных центров комплектования получат камеры для фиксации процедуры выдачи повестки для «объективной оценки» конфликтов Об этом Радио Свобода рассказала начальница пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк.

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По ее словам, планируется снаряжать камерой каждую группу – неизвестно пока, скольких именно человек из нее.

«Каждая группа снаряжается. Мы над этим работаем. Поскольку это не обязательный элемент, но понимая, что вот так могут развиваться события, мы использовали это как способ предостережения для того, чтобы действительно объективно иметь возможность оценить всю ситуацию, если возникла», ― пояснила она.

Гуменюк подчеркнула, что подобные случаи «не так системны, как их пытаются подать», и она осуждает силовой способ вручения повесток. Однако, по словам военной, часто провокации устраивают мужчины, которых задерживает группа военных и полицейских.

Среди таких провокаций - крики о насильственном вручении повестки. Все эти случаи активно подхватываются российской пропагандой, добавила она.

Военные не уточнили, когда все работники ТЦК получат камеры и что именно будет фиксироваться на запись.

Кто имеет право вручать повестку

В соответствии с пунктом 56 Положения уведомления граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных ТЦК.

Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного ( городского) ТЦК.

Для этого у них должно быть соответствующее распоряжение руководителя ТЦК по указанным фамилиям лиц. Либо распоряжение управляющего ТЦК для руководства компании, учреждения, организации.

Ответственность за уклонение от мобилизации

По письменному представлению начальника ТЦК полиция может задержать уклоняющееся от мобилизации лицо.

За нарушение правил военного учета предусматривается административное наказание. За уклонение от мобилизации ответственность предусмотрена Уголовным кодексом Украины.

Согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях административная ответственность может быть в виде наложенного штрафа от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Повторное нарушение или нарушение в особое состояние влечет наложение штрафа на граждан от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

По статье 335 Уголовного кодекса Украины виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности - ограничение свободы сроком до 3 лет.

Статья 336 Уголовного кодекса Украины уклонение от призыва наказывается лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Статья 337 УКУ предусматривает штраф от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного года в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов Службы безопасности Украины, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины.

По части 3 статьи 38 Закона Украины о воинской обязанности Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращениям ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в них лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Национальная полиция Украины или ее территориальные подразделения в пределах компетенции по требованию ТЦК представляют в десятидневный срок сведения о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие ( наличие) судимости.