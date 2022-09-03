«Все будет упираться в деоккупацию». Интервью с главой Энергоатома Петром Котиным — о пребывании МАГАТЭ на ЗАЭС и последствиях для рашистов 3 сентября, 12:20 Эксклюзив НВ Петр Котин, президент Энергоатома (Фото:Энергоатом / Facebook)

Гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси во время миссии на Запорожскую АЭС, по его словам, удалось собрать важную информацию. «Ключевые вещи, которые мне предстояло увидеть, я увидел, объяснения были очень четкие», — отметил он.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк удивлен тем, что визит делегации экспертов был таким быстротечным. В МАГАТЭ отметили, что эксперты остаются на территории станции.

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Каких выводов ждать после пребывания МАГАТЭ на территории ЗАЭС, в интервью Радио НВ рассказал президент государственного предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин.

— На Запорожской АЭС работает миссия МАГАТЭ. Часть экспертов вместе с руководителем выехали со станции. Они были несколько часов. Какая ситуация сейчас?

— Я и министр энергетики [Герман] Галущенко сопровождали миссию до нашего блокпоста во время их проезда в Энергодар. Там и встречали миссию, вернувшуюся вечером после того, как они осмотрели площадку Запорожской АЭС и оценили под давлением российских захватчиков и так называемых журналистов (а на самом деле пропагандистов) ту ситуацию, которая есть на станции.

Сейчас на станции еще остаются четыре человека — технических [экспертов] и два человека, которые занимаются сейфгвардом (safeguard — англ. защита). Фактически они занимаются топливом. Задача этих двух людей — определить, что все топливо, которое есть на Запорожской АЭС, используется в соответствии с нашим соглашением с МАГАТЭ, и что нет потери этого ядерного материала, он находится под пломбами (на самом деле так и есть); и что история хранения этого топлива непрерывна, что вся информация по перемещению этого топлива налицо и контролируется.

— Установила ли МАГАТЭ целостность энергоблоков?

— Это и есть задача для сейфгардов. Все атомные реакторы, все находящееся там топливо находится под пломбами МАГАТЭ. Они проверят, что все пломбы находятся там, где им нужно быть, что телевизионный сигнал, показывающий статус этих пломб, идет к МАГАТЭ, что все соответствует тому соглашению, которое есть между нами и МАГАТЭ. Это то, что делают два человека.

Остальные четыре человека проводят сейчас техническую оценку существующих на станции рисков. А это все вызвано тем, что там находятся рашистские захватчики.

Я знаю некоторых экспертов из этой технической группы. С некоторыми из этих экспертов я сам участвовал раньше в миссиях МАГАТЭ, которые даже больше времени занимают — 20 дней. Я был с ними на некоторых станциях в мире и знаю, что это очень профессиональные люди: им не нужно вешать лапшу на уши, у них есть глаза и они видят все, что там происходит — для этого им не нужно никаких комментариев с рашистской стороны.

— Можем ли мы сделать вывод, что пока вмешательства в места хранения топлива не наблюдается? Сделали ли такой вывод эксперты МАГАТЭ?

— Мы этот вопрос сами ежедневно контролируем, потому что постоянно в контакте с персоналом на станции. Мы знаем, что с ядерным топливом все хорошо, то есть оно находится в тех местах, где ему нужно находиться, и все эти пломбы, которые нужны МАГАТЭ, они там есть.

Также у нас есть вопросы: после перегрузки двух энергоблоков поставить такие же пломбы. Эти люди — два сейфгарда — тоже это сделают.

Основной вопрос относительно тех четырех людей, которые являются техническими экспертами, и дадут свои выводы о нарушении физической безопасности станции, о нарушении ядерно-радиационной безопасности. По всем вопросам, которые есть, и их очень много.

Мы и станция давали предварительную информацию. То, что там вокруг миссии врали все представители Росатома, — это, думаю, миссия учитывать не будет. Это будет не в пользу рашистам, а наоборот.

— Вам удалось пообщаться с директором МАГАТЭ Гросси после его возвращения с Запорожской станции?

— Да, мы его ждали на блокпосту. Он вышел из машины, и мы общались с ним с министром энергетики.

То, что он сказал, я не могу вам передавать, но это внушает мне осторожный оптимизм.

Миссия только началась. Эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на станции. Это то, что он ставит своей задачей, и таким образом [будут следить за] нарушениями ядерной, радиационной, а также физической безопасности. Постепенно мы перейдем к безопасному состоянию станции и к ее безопасной работе.

Конечно, для этого потребуется деоккупация станции. Думаю, что все это понимают, в том числе эксперты. Мы увидим, как господин Гросси сможет эту идею воплотить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский. Мы считаем, что это основное и ультимативное решение, которое приведет к тому, что станция будет работать безопасно под нашим контролем.

Но из-за процедур, существующих в МАГАТЭ, мы понимаем, что то, что они сделали, это только первый шаг. Они постепенно должны прийти к выполнению этого решения (о деоккупации — ред.).

— Почему господин Гросси пробыл всего несколько часов на Запорожской АЭС? Хватило ли ему времени, чтобы сделать для себя определенные выводы?

— Он — официальное лицо. И с самого начала так [недолго] и планировал быть. Сама миссия была таким образом спланирована, что он приезжает на станцию, делает общий тур, изучает основные вопросы и оставляет экспертов, которые там сейчас, надеюсь, работают в усиленном режиме. Именно они сделают основные выводы.

Эти выводы будут положены в соответствующий документ, который передадут в Вену г-ну Гросси. После этого он будет обсуждать их с украинской стороной — с нами (Энергоатомом — ред.) как с оператором, с Министерством энергетики и с Украиной в целом. После этого это будет официальным документом, в котором будут даны рекомендации.

Мы только понимаем, что какие бы там рекомендации ни были, без деоккупации станции их невозможно будет выполнять. Поэтому здесь все будет упираться именно в деоккупацию.

По словам Гросси, они напрямую не могут этого требовать. Но все, что они напишут, будет нуждаться в деоккупации как предпосылке.

— Каков регламент работы у экспертов МАГАТЭ, оставшихся работать на Запорожской станции. На сколько они еще задержатся? Можно ли говорить, что миссия МАГАТЭ будет постоянно действующей?

— Из той информации, которая мне сегодня известна: только запланировано так делать. Ситуация может измениться в любое время.

Два человека будут оставаться на длительный период на Запорожской АЭС.

Остальные покинут станцию через два-три дня. И за это время этот технический отчет должен быть готов.

— Как происходил опрос работников станции? Общение проходило под наблюдением оккупантов? Это ведь может влиять на информационную картину.

— Мы знаем, что они подбирали специальную группу жителей Энергодара, которым раздали фотографии обстрелов. Они последние сутки били по Энергодару очень интенсивно. И они раздали этим жителям фотографии. С ними они подошли к Гросси, точнее его подвели к толпе людей. И они ему все по очереди показывали, что «вот это мое жилье, видите, результаты обстрелов ВСУ города Энергодар». То есть рашисты пытаются сделать картинку, что это не они делают провокации, обстреливая город и станцию, а [пытаются] обвинить в этом Вооруженные силы [Украины].

Посмотрим, будет ли Гросси вообще об этом говорить, но после того, как он вернулся вчера из зоны оккупации, несколько слов сказал об этом.

По информации присутствующих представителей станции он никак не реагировал на все провокации, которые ему приносили под видом жителей Энергодара. Я даже вам не могу сказать, были ли это жители или заготовленная рашистами массовка, не имеющая никакого отношения к энергодарцам.

Посмотрите на этого [Рената] Карчау, представителя Росатома (советник гендиректора — ред.), но фактически аферист еще из Абхазии. Он предатель Грузии. Он на этом сделал себе карьеру, переехал в Москву. И сейчас он в Энергодаре, водил [миссию] по территории станции, ничего не понимая ни в атомной энергетике, ни в украинском законодательстве. А миссия приезжает и ее должен встречать человек, отвечающий [за это] — это оператор должен быть, генеральный директор.

Но этот Карчаа — эксперт в баллистике, бегал по территории станции, водил миссию и показывал обломки снарядов, неразорвавшиеся ракеты и рассказывал, как она прилетела. На вопрос «что она прилетела с оккупированной территории? вы же видите по направлению»… Посмотрите, есть интересное видео в интернете, как он рассказывает «она пришла сюда, а потом развернулась и стоит сейчас с той стороны».

Это ни в какие ворота не лезет.

Этот Карчаа получил санкции от Кабинета министров из-за нелегального пребывания на Запорожской АЭС, нарушения украинского законодательства и своих действий — пособничество рашистам.

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