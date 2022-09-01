МАГАТЭ установит постоянное присутствие миссии на Запорожской АЭС — глава делегации

1 сентября, 21:05
Поделиться:
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который возглавил миссию на Запорожскую АЭС, заявил, что делегация установит постоянное присутствие на временно оккупированной станции.

Об этом он сообщил во время видеообращения в Twitter.

Он сообщил, что завершил первый тур по ключевым местам и делегации многое еще предстоит сделать.

«Моя команда остается, и, что более важно и что самое важное, мы устанавливаем наше постоянное присутствие со стороны МАГАТЭ здесь», — сказал Гросси.

Видео дня

https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1565381009364893699

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС около четырех часов.

На ЗАЭС остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и продолжат работу.

Инфографика: НВ
Читайте также:
Семен Есилевский
Семен Есилевский
Ядерный шантаж. Что я думаю о подрыве Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта.

Сотрудники станции оказались в заложниках. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.

Захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.

https://www.youtube.com/embed/2sYgLdQS_wQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Гендиректор Войска РФ МАГАТЭ

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X