Украина утвердила санкции против «экскурсовода» от Росатома, который водил миссию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

2 сентября, 18:37
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Ренат Карчаа водил экспертов МАГАТЭ по Запорожской АЭС и лгал о ситуации на захваченной станции (Фото:Герман Галущенко / Facebook)

Ренат Карчаа водил экспертов МАГАТЭ по Запорожской АЭС и лгал о ситуации на захваченной станции (Фото:Герман Галущенко / Facebook)

В санкционный список, утвержденный Кабинетом министров, включили представителя Росатома Рената Карчаа, который водил миссию МАГАТЭ по территории временно захваченной Запорожской АЭС и распространял российскую ложь.

Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко в Facebook в пятницу, 2 сентября.

Ренат Карчаа — советник гендиректора НО РАО (Росатом). Всего в санкционный список включили более 700 физических и юридических лиц, связанных с этой корпорацией.

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«Сегодня — гид на станции, а завтра — попал под санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит „экскурсию“ для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже — подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку», — заявил глава Минэнерго.

Ранее инженер ЗАЭС на условиях анонимности рассказал Суспільному, что российские оккупанты и работники Росатома водили делегацию МАГАТЭ по станции по своему маршруту, показывали «карты прилетов» и устроили инспекторам встречу с местными коллаборантами.

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Гендиректор МАГАТЭ и глава миссии на ЗАЭС Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства останутся на станции и будут предоставлять «беспристрастную и нейтральную» оценку ситуации.

В Энергоатоме до этого обращали внимание, что россияне прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты во главе с Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии. Гендиректор МАГАТЭ сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.

В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Санкции против России МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС ЗАЭС Украинские санкции Санкции Герман Галущенко Война России против Украины

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