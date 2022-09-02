Эксперты МАГАТЭ увидели на ЗАЭС российскую военную технику — министр энергетики 2 сентября, 01:14 Машины миссии МАГАТЭ возле Запорожской АЭС, 1 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что миссия МАГАТЭ во время визита на Запорожскую АЭС увидела там российскую военную технику, которую оккупанты разместили в машинном зале.

В эфире телемарафона в четверг, 1 сентября, Галущенко рассказал, что глава миссии и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично увидел технику в машзале. Соответствующее видео также было опубликовано российскими оккупантами, при этом на одном из грузовиков видно букву Z.



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«Представитель Росатома [незаконно находившийся на территории ЗАЭС] сначала сказал, что на этой территории военных нет. А потом, фактически когда Гросси уже зашел и увидел военную технику, они начали объяснять, что это не совсем военная, она „для защиты от химических атак“», — сказал он.



По словам Галущенко, часть миссии МАГАТЭ, которая останется на станции на несколько дней, должна будет предоставить расширенную информацию и рекомендации по обеспечению ядерной безопасности. Он отметил, что для выполнения рекомендаций и устранения последствий пребывания российских оккупантов на станции ЗАЭС должна вернуться под контроль Украины.

«Ключевой будет та часть миссии, которая сейчас осталась на станции. Планируется, что она будет находиться там ближайшие три-четыре дня… У нас много общих подходов по поводу технических вопросов, которые нужно оценить на станции… Они [МАГАТЭ] сами признают нарушение основополагающих принципов ядерной безопасности из-за действий, совершаемых оккупантами», — подчеркнул глава Минэнерго.

Министр добавил, что по итогам визита МАГАТЭ должна заявить, что присутствие военных и оружия на станции является угрозой ядерной безопасности.

Инфографика: НВ

1 сентября делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно захваченном Энергодаре. Эксперты провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции остались пять представителей миссии, которые разгружают привезенное ими оборудование и намерены продолжить работу. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что делегация установит постоянное присутствие на ЗАЭС.



Накануне Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что перед визитом миссии МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям «неблагонадежных» сотрудников ЗАЭС — они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная «массовка» должна была создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.



Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В последние недели оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети.



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