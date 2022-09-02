Российские тайны на ЗАЭС. Куда не попали представители МАГАТЭ, и в каком состоянии находится станция — эксперт по ядерной безопасности 2 сентября, 20:56 Миссия МАГАТЭ на подъезде к ЗАЭС (Фото:Автор — REUTERS/Alexander Ermochenko)

Что оккупанты показали МАГАТЭ на ЗАЭС и какие перспективы станции НВ рассказал Дмитрий Гуменюк, эксперт государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) сделала то, чего давно хотела Украина, — прибыла с инспекцией на захваченную оккупантами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), крупнейший атомный объект в Европе. Россияне давно контролируют станцию, периодически обстреливают некоторые ее части, прячут внутри военную технику и даже угрожали взорвать все. В мире эти действия оккупантов воспринимают как ядерный шантаж в его самой опасной версии.



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Поэтому визит миссии имел важное значение не только для Украины, но и для всей Европы. Но инспекторы МАГАТЭ находились на станции всего несколько часов, передвигались только под контролем российских военных и не смогли увидеть некоторые важные для обеспечения безопасности помещения АЭС. Девять из четырнадцати представителей миссии сразу покинули этот объект, а остальные — разгружают привезенное ими оборудование. Директор агентства Рафаэль Гросси заявил об установлении постоянного присутствия его сотрудников на ЗАЭС.



При этом президент Владимир Зеленский призвал МАГАТЭ к тому, чтобы вынудить РФ провести полную милитаризацию станции.



Что теперь можно ожидать от оккупантов и МАГАТЭ, и означает ли визит шаг к обеспечению безопасности на ЗАЭС? На эти и другие вопросы НВ ответил Дмитрий Гуменюк, эксперт государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.



— Удалось ли экспертам МАГАТЭ выполнить миссию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)?



— Своих планов МАГАТЭ не обнародовали. Исходя из главной цели организации — контроль над нераспространением ядерных материалов, думаю, им важно было проверить состояние ядерных объектов и реакторные установки с их бассейнами выдержки и хранилище отработанного ядерного топлива. Дополнительно — состояние физической защиты, которое уже нарушено из-за пребывания там вооруженных лиц.

Еще миссия могла поинтересоваться состоянием дизель-генераторов и есть ли у них запасы топлива. Это очень важно, ведь в случае обесточивания энергоблоков, уже не раз происходивших на станции, те не отключаются по принципу чайника: реакция распада ядра продолжается и дальше. А дизель-генераторы напрямую задействованы в охлаждении. Для неизменной работы им необходимо иметь запас топлива. Однако оккупанты могли просто украсть этот дизель. Если же система перегревается, то произойдет сценарий Фукусимы [японской атомной станции, потерпевшей крушение в 2011 году с выделением радиации].



Представители МАГАТЭ должны были четко установить, какое количество дизтоплива есть в наличии на станции. Еще миссия должна проверить, есть ли запчасти для ремонтов систем безопасности энергоблоков. И важно убедиться, как работает кризисный центр на станции. Как раз туда экспертов не пропустили.



— Что такое кризисный центр?



— Это бункер, защищенный от радиации и воздействия внешней среды помещения. В случае аварии там собирается группа инженеров для внедрения аварийного плана. В этом центре есть система мониторинга энергоблоков. Это место, где в основном незаконно укрываются работники [государственного российского оператора АЭС] Росатома и российские военные.



— Успела ли миссия все проверить?



— У них было всего три часа. Передвигались они по станции не самостоятельно — их сопровождали российские оккупанты. Это был упрощенный вариант миссии. Экспертам МАГАТЭ показали только то, что им можно было увидеть.



— Есть видео, где гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проходил мимо военной техники в машинном зале. В чем заключается угроза ее пребывания на объекте?



— Машинный зал — это не место для автомобилей. Хотя этот зал не у самого реактора, но там много оборудования для его безопасной эксплуатации. Повреждение там чего-либо может привести к аварии с последующим радиоактивным выбросом в атмосферу. Это техническое помещение с турбиной, турбогенератором и паропроводами. Если вдруг в тентованных кузовах российской техники вспыхнет боекомплект и повреждения паропровода, то это уменьшит охлаждение активной зоны реактора. Его разогрев приведет к расплавлению активной части, как на Фукусиме. Другой вариант — пожар: может заняться масло в трансформаторах. Погасить это будет очень трудно, что может привести к аварии.



— Недавно российский снаряд пробил крышу одного из зданий на ЗАЭС, где хранятся ядерные отходы. Это как-то угрожает утечке радиации наружу?



— Радиоактивные отходы находятся в контейнерах: если их не повредить, то утечки не будет. Само здание не является герметичным помещением. На станции работает система радиационного контроля. В настоящее время эта система не фиксирует повышения радиационного фона на станции.



— Если вдруг выброс радиации произойдет, проинформируют ли об этом общественность?



— Без сомнения. Соберется информационно-кризисный центр, который будет регулярно информировать украинцев и анализировать ситуацию.



— Останутся ли представители МАГАТЭ на станции в течение длительного времени?



— Гросси отметил, что хотел бы сделать миссию постоянной, однако сложно предполагать, что будет происходить дальше.



— Мы увидим подробный отчет миссии по поводу визита на ЗАЭС?



— Это впервые, когда МАГАТЭ проверяет атомную станцию на оккупированных территориях. Закрепленной практики, как поступать в таких случаях, нет. Предполагаю, что МАГАТЭ обнародует заявление по итогам визита, однако, без технических деталей.



— В каком техническом состоянии находится ЗАЭС, работает ли станция при чрезвычайном положении?



— Чрезвычайный режим работы станции начался с 4 марта, когда ее захватили оккупанты. Это уже нарушение требований радиационной безопасности.



Более того, психологическое и физическое давление, оказываемое на персонал, приводит к увеличению рисков тяжелой аварии. На прошлой неделе, когда произошло обесточивание площадки [территории АЭС], когда ее отключили от энергосистемы Украины, были остановлены пятый и шестой энергоблоки [2 сентября пятый энергоблок подключили к энергосети]. Тогда была высокая возможность аварии. К счастью, все системы сработали в штатном режиме. Энергоблоки были «заживлены» от энергосистемы Украины. Теперь ситуация по отключению питания АЭС снова повторилась, когда один из энергоблоков снова выключили. Теперь работает только один блок, питающий станцию и отдающий определенное количество энергии в энергосистему Украины.

Никакой аварии не произошло только благодаря тому, что персонал ЗАЭС, несмотря на полугодовую оккупацию, психологическое давление, профессионально выполняет свою работу.





— Какова может быть окончательная цель оккупантов по ЗАЭС? Похоже, они планируют реализовать контролируемую аварию с утечкой ограниченного количества радиации?



— Сложно понять, что творится у этих людей в головах. Военные хотят использовать площадку как ядерный щит, — безнаказанно обстреливая все территории, к которым могут достать. К сожалению, это они делают удачно. Также подобными обстрелами они хотят спровоцировать Вооруженные силы на ответные выстрелы, дабы использовать и обвинить Украину.



Контроль над станцией — это еще и продолжение ядерного шантажа Украины и мира после того, как блеф с ядерной кнопкой не сработал.



Есть еще одна цель, кажется: они пытаются подключить Запорожскую АЭС к российской энергосети.



— Это возможно?



— Теоретически, если продолжить линию электропередач из оккупированного Крыма на станцию. Именно поэтому они пытались восстановить электроопоры у Чонгара. Благодаря украинским партизанам и ВСУ эти линии пока не функционируют.



— Есть информация, что на станции находятся представители Росатома. Зачем они там находятся?



— Для контроля над оккупационными войсками, не понимающими, что такое ядерная энергетика, — для военных оккупантов это скорее игра «Сталкер».



Возможно, и для того, чтобы работать над переподключением станции к российским сетям.

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