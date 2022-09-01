Миссия МАГАТЭ едет на ЗАЭС. РФ с утра обстреливает Энергодар и его жилые кварталы, на АЭС аварийно отключился один из энергоблоков — онлайн 1 сентября, 11:14 Спутниковый снимок Запорожской АЭС 29 августа 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Российские войска обстреливают Энергодар с 5:00, сообщил законный мэр города Дмитрий Орлов. Около 9:30 стало известно, что аварийная защита ЗАЭС из-за обстрелов площадки станции отключила один из двух работающих блоков — пятый. Об этом сообщили в украинской компании Энергоатом.

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Миссия агентства во главе с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси уже выехала из Запорожья на ЗАЭС, где планирует совершить обход с акцентом на объектах, поврежденных российскими обстрелами.

По информации украинской разведки, перед визитом миссии МАГАТЭ оккупанты подвергли репрессиям "неблагонадежных" сотрудников ЗАЭС — они исчезли со станции, их судьба неизвестна. При этом специально подготовленная «массовка» должна создать у членов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

НВ следит за развитием ситуации вокруг ЗАЭС.

Визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября — онлайн

11:13 Россия хочет сорвать визит миссии МАГАТЭ и боится, что мир узнает правду — Ермак

«Россияне обстреляли Энергодар и территорию ЗАЭС. Они хотят сорвать визит миссии МАГАТЭ. Это действия государства-террориста, которое боится, чтобы мир узнал правду. Именно Россия ответственна за все, что происходит на ЗАЭС и в Энергодаре. Преступников нужно остановить», — написал 1 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак на фоне обстрелов Энергодара.



10:31 Россияне массировано обстреливают маршрут миссии МАГАТЭ — МИД Украины

«В нарушение своих обязательств российская армия ведет массированный обстрел коридора, по которому миссия МАГАТЭ должна проследовать из Запорожья к АЭС. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проезд МАГАТЭ», — написал в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.



10:20 Жилые кварталы Энергодара обстреляли российские вертолеты, по территории ЗАЭС Россия совершила минометный обстрел — украинская разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило детали о российских обстрелах города Энергодар день запланированного визита миссии МАГАТЭ:

над городом « работала» группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам;

работала» группа российских ударных вертолетов К-52, наносивших удары по жилым кварталам; был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории ЗАЭС и атомных реакторов.

«Утренние обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной Кремлю картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах станции и мирных жителей, — предупреждают в ГУР. — В очередной раз призываем мировое сообщество предоставить адекватную оценку действиям оккупантов, обеспечить эффективную и безопасную работу миссии МАГАТЭ и способствовать полной демилитаризации города Энергодар».

10:12 Обстрелы Энергодара на фоне визита МАГАТЭ — еще одно доказательство веса российских «гарантий» — Подоляк

«Россия наносит демонстративные удары по Энергодару, бьет по официальному маршруту миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить в этом Украину. Разрушены дома. Это демонстрация настоящей «заинтересованности» РФ в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских «гарантий» для любых «посредников», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

09:30 Из-за обстрелов РФ аварийная защита ЗАЭС отключила работающий блок № 5 — Энергоатом

«Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок», -сообщила НАЭК Энергоатом.



Кроме того, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока № 2 с запуском дизель-генераторов.

Там подчеркнули, что это уже второй раз за последние 10 дней «преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточению станции».

Согласно сообщению, энергоблок № 6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС. «Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры», — подчеркнула компания.

09:20 Миссия МАГТАЭ выехала из Запорожья в Энергодар, несмотря на обстрелы

Миссия прибыла в Запорожье вчера, 31 августа, а утром 1 сентября агентство Reuters сообщило, что специалисты МАГАТЭ отправились к ЗАЭС в оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах.

08:20 Новая ложь оккупантов: как РФ объяснила задействование своей авиации в Энергодаре

Назначенный Россией «глава» оккупационной «администрации» Энергодара Александр Волга (настоящая фамилия — Молоков) распространил лживые пропагандистские заявления о том, что под Энергодаром якобы «высадился украинский десант» — мол, поэтому «по ним работает авиация».

Ранее законный мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что на фоне обстрелов Энергодара над городом кружат российские вертолеты.

08:07 На фоне визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Российские оккупанты с пяти часов утра обстреливают Энергодар, попали в гражданские объекты



«Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем», — написал городской голова Дмитрий Орлов в Телеграм-канале утром в четверг, 1 сентября.

Позже городской голова сообщил, что россияне задействовали авиацию, также есть информация о попадании в жилые дома, детские сады.



«Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают с утра Энергодар из минометов, автоматов и снаряжают снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты) уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов‼️ Поступает информация о попадании в жилые дома по улице Центральная, Воинов-Интернационалистов, Курчатова. В частные приусадебные дома в кооперативах в пригороде. В приемную СМСЧ, детские садики!», — написал Орлов.



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